Transzplantációra vár a kétévesen leukémiával küzdő Levente

Sterilszobára gyűjtenek a mindössze kétéves leukémiás Lisztes Levente szülei. A kisfiú családja már most elképesztően hálás minden eddig kapott segítségért, azonban még hosszú út áll előttük gyermekük gyógyulásáig.

A kis Leventénél 2023. szeptemberében diagnosztizáltak leukémiát. Fotó: Nagy Ágnes, Lisztes László

Az imádni való Leventénél 2023. szeptember 7-én diagnosztizáltak a leukémiát, ráadásul annak is egy ritkább és agresszívabb fajtáját. A gyermek és családja helyzete nem könnyű, most is arra várnak, hogy megfelelő donort találjanak kisfiúknak

Még nem tudjuk pontosan, hogy mikor lesz a transzplantáció. Bármikor szólhatnak, hogy menni kell.

– mondta lapunknak Ágnes, aki arról is beszélt, hogy addig is otthonukban egy sterilszobát kell létrehozniuk, hogy a beavatkozás után ott gyógyulhasson Levente.

A Lajosmizsén élő család már a kezdetektől igyekszik mindent megtenni kisfiukért, ám azt sosem gondolták volna, hogy ehhez a környéken élő barátoktól, ismerősöktől és ismeretlenektől is hatalmas segítséget kapnak.

– Szerencsére Lajosmizsén is sokan, sokat segítenek nekünk. Basky András polgármester úr ajánlott néhány kivitelezőt, de az egész annyira drága, hogy még gondolkodunk a megoldáson – árulta el a Borsnak Nagy Ágnes, Levente édesanyja.

A gyermek egyelőre kemoterápiás kezelésen vesz részt, amit a későbbiekben csontvelő-transzplantáció követ majd. A szülőktől megtudtuk azt is, hogy a család kapott ugyan különféle ígéreteket, de még nem tudta beszerezni a szobához szükséges alapanyagokat, illetve azokat a szakembereket sem, akik majd kialakítják számára a több millió forintba kerülő helységet.

A becsült összegtől leesett az állunk. Egyelőre nem nem tudjuk, hogy oldjuk majd meg

– sóhajtott az anya.

Levente szülei a műtét utáni sterilszobára gyűjtenek. Fotó: Nagy Ágnes, Lisztes László

Bár Levente szülei, Ágnes és László igyekeznek mindent önerőből megoldani, az sem könnyíti meg helyzetüket, hogy Levente 13 és 4 éves testvére is nehezen viseli a történteket.

A kisebb tesója, aki lassan 4 éves lesz, eleinte még jól bírta, de már őt is nagyon megviseli ez az egész lelkileg. Csak velünk, a szüleivel érzi magát jól, ezért az óvónők javaslatára egyelőre halasztjuk az ovit is.

– magyarázta Ágnes.

A szülők igyekeznek azt kommunikálni, hogy akármilyen nehézségekbe ütközzenek is, együtt sikerülni fog:

– Megoldunk mindent, ahogy tudunk, együtt hozzuk és visszük Leventét mindenhova.

A kis Levente bátran küzd a leukémiával. Fotó: Nagy Ágnes, Lisztes László

A család egyébként fával fűt, így nagyon jól jött számukra, amikor egyik barátjukon keresztül valaki tűzifát adott nekik.

Szeretnénk köszönetet mondani az eddigi támogatásokért. Akinek csak tudunk, igyekszünk válaszolni, de nagyon nehéz mindenkinek megköszönni, mert rengeteg mindent kell csináljunk. Leventével folyamatosan orvosokhoz járunk.

– hangsúlyozta Ágnes és László.

Ha szeretnéd, van rá lehetőséged, hogy támogasd Leventét és családját, hogy összegyűlhessen a sterilszoba ára. Ezt egyrészt a Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítványon keresztül teheted meg, aminek a részleteit ide kattintva találod.

Ha pedig úgy gondolod, a Kéznyújtás Alapítvány Lajosmizsén keresztül is megteheted, melyhez a polgármester posztjában találod a részleteket.