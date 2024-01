"Miért akarod, hogy az unokádat széttépjék?" - terhesnek hazudta magát a szerelmét visszakapni vágyó nő

Egy szakítás soha nem egyszerű és könnyű, különösen nem akkor, ha szerettük a másik felet és közös jövőt terveztünk vele. Ilyenkor bizony telesírjuk a párnánkat és rosszul érezzük magunkat. Mindazonáltal vannak olyan is, akik egyáltalán nem képesek elengedni azokat, akik már nem szeretnének kapcsolatban lenni. Valószínűleg minden olvasónk találkozott már olyan férfival vagy nővel, aki mániákusan ragaszkodott egykori szerelméhez. Most egy ilyen történetet mutatunk be, amely azonban majdnem tragédiával végződött.

Az eset a bíróság elé került / Fotó: Ekaterina Bolotskova / Illusztráció/pexels

A 32 éves Stephanie Mahoney fülig szerelmes volt párjába, akivel azonban kapcsolata megromlott. A férfi úgy gondolta, ezt a kapcsolatot már nem lehet megjavítani, éppen ezért - mindkettőjük boldogsága érdekében - szakított. Csakhogy a hölgy ezt nem fogadta túl jól. Sőt, mondjuk úgy, hogy egyáltalán nem tudta elfogadni. Rettenetes hazugságokat talált ki annak érdekében, hogy visszaszerezze a szerelmét, aljas rágalmakkal illette, már a családját is zaklatta, végül pedig a férfi édesanyja kórházba került. Az eset egészen a bíróságig eljutott, ahol most megszületett az ítélet.

Stephanie azt kezdte ugyanis terjeszteni, hogy egykori barátja teherbe ejtette, és most arra kényszeríti, hogy menjen abortuszra. A hölgy nem hordott kisbabát a szíve alatt, de ezzel a hazugsággal próbálta rávenni szerelme édesanyját, hogy bírja jobb belátásra fiát - írja a Mirror.

Miért akarod, hogy az unokádat széttépjék?

- tette fel a kérdést az anyukának, és hozzá az internetről letöltött, abortuszt illusztráló fotókat küldött. Mivel azonban látta, hogy terve nem vezet célra, taktikát váltott.

Itt az ideje annak, hogy a világ megtudja, mit tett a pasim. Teherbe ejt lányokat, hogy aztán arra kényszerítse őket, hogy abortuszra menjenek

- szégyenítette meg nyilvánosan a férfit, miközben az anyját is vele rántotta, akit a nyilvánosság előtt unokagyilkosnak nevezett. Az anyát a szégyen olyannyira megviselte, hogy kórházba került. Végül bíróság elé került az ügy, ahol bár nem ítélték Stephanie-t, mégis jobb belátásra térítették.