Félnek tőled a férfiak? Alighanem te is alfa nő vagy!

Gyengébb nem? Mediterrán anyák? Minden erős férfi mögött ott áll egy erős nő? Nem könnyű a helyzete ma sem annak a nőnek, aki a hagyományosan a férfiaknak fenntartott tulajdonságot, az erőt birtokolja. Az ő esetükben bizony gyakori, hogy vagy megalkudnak a kapcsolatban, ahol aztán nem tudnak kiteljesedni, vagy a kiteljesedést választják, de pár nélkül. De valóban azon kell vitáznunk, hogy ki az erősebb, és tényleg nem lehet egy önálló, mondjuk ki: alfa nőnek boldog házassága? Somorjai Martina szexológus szakértő a Fanny magazin kérésére magyarázta el: a kérdésre adandó válasz csak annak tisztázásával kezdődhet, hogy mit is nevezünk erőnek.

Vajon rátalálhat az erős nőkre is a szerelem? Fotó: Pexels

Fontos része az önfegyelem

Az alfa kifejezést mint a közösségben vezető szerepet játszó egyed leírását először a csoportban élő állatokra használta a tudományos nyelv. Ezeknél általában egy hím viszi ezt a szerepet, és a köznyelvben is a férfiakra mondjuk leginkább, hogy alfa.

– Pedig a férfiak és a nők nem is különböznek ám annyira, mint hisszük, legalábbis erő szempontjából nem, vagy éppen fordítva van a helyzet – szögezi le a szakember.

– Nem véletlenül terjedt el a mondás, hogy minden erős férfi mögött áll egy nő. A tapasztalat az, hogy amelyik férfit nem támogatja a párja, felesége, esetleg az anyja, az nem is nagyon jut olyan magaslatokra, mint aki mögött van egy hátország. De mi is az erő? Mert itt nyilván nem fizikai erőre gondolunk. Egyik legfontosabb tényezője az önfegyelem, a képesség a szenvedésre, lemondásra, áldozatra, és ezek eltűrése egy cél érdekében.

Nem az az erős, aki tud valakinek parancsolgatni, hanem aki képes tenni és áldozatot hozni valamiért vagy valakiért.

A legjobb példa erre a terhesség és a szülés, de akár a havi szinten fájdalommal, de legalábbis kényelmetlenséggel járó menstruációt is említhetjük. Ennek régebben megvolt a férfi párja is, a katonaság és a háborúk gondoskodtak arról, hogy ők is kivegyék a részüket hasonló önfeláldozásból, megtanulják elengedni az egót, és eltűrni a szenvedést, fájdalmat. Talán kár is volt ezt megszüntetni, mindenesetre reméljük, hogy nem kell majd kritikus helyzetben fizikailag is helytállniuk. Felmerülhet persze a kérdés, hogy párkapcsolati-szexuális témánál miért is beszélünk társadalmi kérdésekről? A válasz egyszerű: nem lehet a társadalmi háttér ismerete nélkül az egyéneket, párokat, családokat vizsgálni, hiszen oda-vissza hatás van a két dolog között – mondja Somorjai Martina.

Nem bírják, ha okosabb?

Az biztos, hogy a megszokott kép az erős férfi, gyenge nő párosát mutatja példaként mindenki számára. Sokan aggódnak, hogy az emancipáció hatására a nők majd nem találnak párt, és valóban előfordul, hogy egy-egy férfi azért fordít hátat valakinek, mert okosabb, sikeresebb, esetleg gazdagabb nála. Pedig a történelemben is számtalan példa van erős nőkre. A mediterrán világban, Olaszországban, Görögországban legendás a családját vaskézzel irányító matriarcha figurája, az anya minden fiát és azok feleségeit is kormányozza.

– Régen a feleség és anya szervezte meg az életet, osztotta be a kosztpénzt és irányította a családtagokat. És persze azt se felejtsük, hogy a gyereknevelés nem kisebb feladat, mint egy vállalat irányítása. Kimondhatjuk bátran, hogy a XXI. századra nem lett több az erős nő, csak jobban látszanak, még azzal együtt is, hogy nekik sokkal többet kell dolgozniuk egy jobb állásért, vezető pozícióért – szögezi le a szakember.

Nem boldogít a versengés

Az a vélekedés, hogy a nők minden tekintetben felfelé, a férfiak lefelé szeretnének párt találni, és csak így lehet működőképes a kapcsolatuk, sok téves választáshoz és szakításhoz vezethet.

– Nagy kérdés, hogy az erős nő tényleg erős férfit akar-e. Szerintem ezt inkább azok hangoztatják, akik szeretnék magukat erős, bátor férfiaknak gondolni, és ezzel vele jár az a gondolat, hogy csak az ő oldalukon érezheti magát jól egy nő. Pedig valójában egy alfa férfi nem lesz boldog egy alfa nővel, mivel állandóan vetélkedik vele, és így persze a nő sem lesz boldog. Jobb, ha az alfa férfi csak akkor választ alfa nőt párnak, ha háttérbe tudja szorítani az egóját, és a vetélkedést a párkapcsolaton kívül hagyja. Segít, ha különböző területen dolgoznak, de persze ez sem garancia, hiszen a férfiakban nagy a versenyszellem, és könnyen belecsúsznak, hogy saját partnerüket is versenytársnak tekintsék. Innentől pedig arról szólnak a mindennapok, hogy ki keres többet, kinek nehezebb vagy fontosabb a munkája.

Ha a nő túlságosan okos a párjához képest, erős, önálló akaratú vagy független, szeret néha egyedül lenni, az már nem fog tetszeni az alfa férfinak, akikből gyakran nem hiányzik a birtoklás vágya sem

– mondja a szexológus szakértő.