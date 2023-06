"Próbáltam pozitív lenni, nem sírni előttük" – Beáta elmesélte, hogy győzte le a rákot

Egy magyar családanyánál, Gyémánt Beátánál két évvel ezelőtt rákot, a fehérvérsejteket érintő myeloma multiplex sejtplazma daganatot diagnosztizáltak. A halálos kórt egy rutinvizsgálatnak köszönhetően derítették ki az orvosok. Beáta nagyon megijedt, de erős maradt és felvette a harcot a betegséggel, amit végül sikeresen legyőzött.

Beáta két év küzdelem után tünetmentes Fotó: Olvasói

"Próbáltam pozitív lenni"

Beáta korábban már több szerettét is elvesztette a rák miatt, így érthető módon nagyon megrémült, amikor megtudta: neki is ezzel a kórral kell felvennie a küzdelmet. Férje és 17 illetve 11 éves fiai mindvégig mellette álltak, támogatták, ami neki is rengeteg erőt adott.

Próbáltam pozitív lenni, nem sírni előttük. A gyerekek úgy voltak vele, hogy anya úgyis leküzdi, és minden rendben lesz. A férjem azonban nagyon aggódott, mert az anyukája és egy nagyon jó barátja is rákban halt meg. Nála ez a három betűs szó a vég

– mesélte a Ripostnak a családanya.

"Elvesztettem a nőiességem"

– Elenyésző a rákhoz képest, de nekem az is borzasztó volt, hogy elvesztettem a nőiességem, a hajamat. Hazajöttem a kórházból, és három hét elteltével marokszámra jött ki a hajam. Akkor döntöttem, hogy jó, inkább levágom magamnak. Bementem a fürdőszobába és ollóval levágtam, amit tudtam, majd anyukámtól kértem kölcsön borotvát és leborotváltam – idézte fel a történteket a családanya, hozzátéve: a második kemót követően már egy barátnőjét kérte meg ugyanerre.

– Ezt az érzést sem kívánom senkinek, végig sírtunk mindketten.

"Nagyon szégyelltem magam"

– Tavaly decemberben azt mondtam, hogy itt a vége, nem csinálom tovább. Ott föladtam – emlékezett vissza a mélypontra Beáta, akinek végül a kisebbik fia adott elég erőt a folytatáshoz.

Azzal, hogy összeomlottam, szép kis karácsonyi ajándékot adtam a családnak, de belefáradtam. Nagyon szégyelltem magam, mert sokan vannak, akik iszonyatos fájdalmak mellett küzdenek a rákkal, meg a kezelésekkel, de ott egyszerűen elfogyott az erőm.

Mára szerencsére elmondhatja: túl van a nehezén, hiszen végre megkapta azt a hírt, amire oly régóta vágyott: nincs a testében több rákos sejt.

– Nem tudtuk, hogy mi lesz a végkimenetele, hogy meddig tart, nyilván még most sem tudjuk, most is elmondtam nekik, hogy minden rendben van, nincs anyába rákos sejt, de nem tudjuk, hogy meddig nincs. De nekem ez volt igazán fontos, hogy ezt végre valaki kimondja. A többit majd megoldom, megoldják a gyógyszerek, vagy az életvitelem, vagy bármi.

Beáta jelenleg is folyamatosan kap gyógyszereket, valamint havonta kell járnia vérvételre, ennek ellenére fontosnak tartja elmondani a rákkal küzdőknek: sosem szabad feladni a küzdelmet, bármilyen kilátástalannak is tűnjön a helyzet.

Tudom, hogy lelkileg sokkal nehezebb, mint testileg. Ez a három betűs szó, ez nagyon le tudja taglózni az embert, és sokan föladják, de nem szabad

– hangsúlyozta.