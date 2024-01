Napsütés, szél és havazás lesz terítéken

Az ország déli részén (Dél-Dunántúl, Dél-Alföld) a csapadék egyre nagyobb területen havazásba vált át, és helyenként 1-3 cm tapadó hóréteg is kialakulhat. Baranyában várható a több hó, azon belül is főként a Mecsek magasabb vidékein akár az 5 cm-t is meghaladhatja a lehullott hó vastagsága.