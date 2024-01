Sikítottam fájdalmamban – kontár török orvosok tették tönkre a fiatal édesanya mellét

Csak szebb szeretett volna lenni, ezért azonban rendkívül súlyos árat fizetett egy fiatal édesanya, aki bízott a pozitív kritikákban, és így egy külföldi, egész konkrétan török klinika mellett döntött. Az országban az utóbbi időben valóságos műtéti turizmus alakult ki: mind magánemberek, mind sztárok utaznak ide Európa minden pontjáról, az ottani árak ugyanis jóval a kontinens átlagárai alatt vannak. Sajnos azonban egyre több olyan hír érkezik, ami arról szól: nem minden esetben nevezhetők biztonságosnak ezek a beavatkozások. Épp a múlt héten érkezett hír egy 20 éves nő haláláról, aki egy gyomorszűkítő műtétbe halt bele, most pedig egy 22 éves, egygyermekes anyuka és OnlyFans-modell élete vált pokollá, miután a kontár dokik alaposan elbaltázták a mellműtétjét.

Chloe kis híján belehalt a mellműtétbe Fotó: GoFundMe

Chloe Rose az angliai Halifaxból utazott Isztambulba, mert ott talált egy igen olcsónak nevezhető, 2500 fontos, átszámítva 1,1 millió forintos mellplasztikát. Az Instagramon vette fel a kapcsolatot az ügynökséggel, akikkel kiutazott, és nem is aggódott, ugyanis az ötcsillagos értékelés-átlag alapján megbízhatónak tűntek, akiket választott. Egészen addig nem is volt semmi baj, amíg magához nem tért az elvileg 45 perces, gyakorlatban öt órán keresztül tartó műtét után. Ekkor ugyanis olyan fájdalmat tapasztalt, hogy csak sikítani tudott. Ráadásul nem sokkal később kiderült: jóval komolyabb bajok is vannak. A dokik ugyanis valószínűleg túl sok szövetet távolítottak el, aminek Rose mellbimbójának vérellátása látta a kárát. Hamarosan szövetelhalás indult el nála. Családjának végül 8000 fontot, azaz 3,6 millió forintot kellett összedobnia, hogy minél előbb hazautazhasson Angliába, ahol egy sürgősségi műtétet kellett végrehajtani rajta, hogy menthessék a menthetőt – írja cikkében a The Sun. Ha nem műtik meg időben, akár bele is hallhatott volna.

Chloe családja szerint a török kórház egyébként direkt hibázott: így akarták "maradásra kényszeríteni", hogy újabb, költséges beavatkozásokat és kezeléseket végezhessenek el rajta, azaz végső soron pénzt csaljanak ki belőle. A török dokik egyébként semmit sem ismertek el, még azt is tagadták, hogy bármi baja lenne a 22 éves nőnek.