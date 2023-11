Tragikus vég: belehalt az ajakfeltöltésbe a fiatal édesanya

Túl korán ragadta el a halál azt a 28 éves anyukát, akivel egy kontár kozmetikus ajakfeltöltése végzett. A nő az Instagramon ismerte meg halála okozóját. Arra még véletlenül sem számított, hogy milyen következményekkel jár majd a döntése. Az esetet azonban tovább bonyolítja, hogy talán nem csak a kozmetikus, de a nőt kezelő – pontosabban a kezelését elutasító – kórház is hibázott, az asszony gyászoló férje legalábbis így érzi.

A fiatal anyuka csak szebb ajkakra vágyott Fotó: Pixabay

Az eset tőlünk nem is oly távol, az osztrák fővárosban, Bécsben történt. A nő, akit a helyi sajtó csak Dilberként azonosított, másodjára járt a kozmetikusnál ajakfeltöltésen. Első alkalommal nem volt semmi panasza, a második után azonban egyre rosszabbul kezdett lenni. Amikor az egygyermekes édesanyát már komoly fejfájás kínozta, valamint a fertőzés egyértelmű jeleként a nyirokcsomói is durván megdagadtak, férje kórházba sietett vele. Ott azonban az orvosok állítólag hazaküldték őket, mondván, otthon magától is javulni fog az állapota.

Dilber állapota azonban nem javult, sőt, egyre rosszabb lett. Végül október 13-án fogadták a kórházban – sajnos azonban ekkor már túl késő volt. Másnap életét vesztette – mindössze két héttel az elbaltázott ajakfeltöltést követően.

A lányunknak anya nélkül kell felnőnie, tőlem pedig elragadták az életem értelmét

– zokogott a gyászoló férj.

A család az orvosokat hibáztatja, miközben a kórház közleményben tudatta: a nővel autoimmun betegség végzett, és ők sem tehettek volna érte semmit. Az ajakfeltöltést egy szlovák nő végezte, akit azóta nem találnak – írja a The Sun helyi sajtóértesülésekre hivatkozva. A cikk megjegyzi: Európában a botoxszal ellentétben egyes szépészeti beavatkozásokat – így a halált okozó ajakfeltöltést is – gyakorlatilag bárki elvégezheti, nem szükséges hozzá, hogy orvos legyen.