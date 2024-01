Magyar fiúról beszél minden Elvis-rajongó: "Fantasztikus érzés volt a színpadon állni"

Sokunk talán nem is tudja, hogy a legendás énekes, Elvis Presley a németországi Bad Nauheimben szolgált katonaként két éven keresztül – ezen kívül sosem járt Európában a sztár. Ennek emlékére minden évben, közel húsz éve megrendezésre kerül egy nagyszabású Elvis-fesztivál a városban, ahol a kontinens bármely országából megmérettethetik csípőmozgásukat és természetesen hangjukat is a Presley-imitátorok.

Gábor egyedüli magyarként szerepelt a megmérettetésen Fotó: Olvasói

A marcali születésű, negyvenéves személyi edző, Lantos Gábor 2021-ben nagy elhatározásra szánta el magát: úgy döntött, ő is benevez a fesztiválra és kipróbálja magát a nagyközönség előtt, milyen lenne Elvis Presley-ként.

A jelentkezéssel párhuzamosan egy berlini zsűrihez kellett hanganyagot küldeni, melyet követően a több, mint száz nevező közül engem is beválogattak abba a tíz főbe, akik végül színpadra állhattak

- meséli a férfi. Óránként versenyeztek egymás ellen, két színpadon a résztvevők – ez volt az első szűrő. Gábor kimagaslóan teljesített és szinte hihetetlen volt számára is, amikor meghallotta nevét, első helyezettként.

Fantasztikus érzés volt a színpadon állni, ennél pedig már csak az volt felemelőbb, amikor egyedüli magyarként lehetőséget kaptam arra, hogy részt vegyek a 2024-es világversenyen, Birminghamben. Erre a megmérettetésre külsősként nincs lehetőség nevezni, csak előzetes meghívás alapján lehet bejutni.

Gábor lapunknak elmesélte, ezen az eseményen már csak a legjobb előadók vehettek részt: ezúttal harmincnyolc angol, osztrák, valamint holland versenyző mérette meg magát, de az európai énekesek mellett fellépési lehetőséget kapott négy amerikai is.

A versenyt hosszú felkészülés előzte meg: a férfi napi rendszerességgel, szorgalmasan járt énektanárhoz, fellépőruháit pedig egy budapesti szalonban varratta.

A marcali énekes három napon át énekelt Elvis-dalokat az angol közönség előtt: többek között felcsendült a One night with you, az If I can dream, és természetesen nem maradhatott ki a sorból az ikonikus Don’t be cruel sem.

A zsűri az énektudás mellett azt is nézte, hogy a kosztüm és a kinézet mennyire hasonlít az eredetihez és természetesen figyelték a mozgást is. Sajnos nem kerültem be az első három helyezett közé, ennek ellenére nagyon boldog és elégedett vagyok, hogy olyan megmérettetésen vehettem részt, amilyenen magyar ember idáig még soha

- zárta a beszélgetést Gábor.