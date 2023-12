Ezek a sztárok nem adnak karácsonyi ajándékot a gyerekeiknek

Sztárhírek

Nagyon baba

Különleges ünnepi játékbabát mintáztak Mariah Carey énekesnőről. A baba pont úgy fest, mint a karácsony királynőjeként is emlegett popdíva az All I Want for Christmas Is You című, nagy sikerű dalának videóklipjében. A hírek szerint a sztár maga is közreműködött a játék megalkotásában.

Folytatódik a történetük

Harminchárom évvel a Reszkessetek, betörők! című klasszikus bemutatása után ismét egymásra talált Macaulay Culkin és a filmbeli édesanyját játszó Catherine O'Hara. „Köszönöm, hogy engem is elhívtál, az álanyádat, aki nem egyszer, hanem kétszer is egyedül hagyott otthon”, mondta a színésznő, aki a Hollywoodi hírességek sétányára kísérte el Culkint. Az egykori gyerekszínész megkapta a legnagyobb sztároknak járó csillagot.