Fura nyöszörgést adott ki a kisbaba, most csövet fúrnak a gerincvelőjébe

Minden szülő a lehető legjobbat szeretné a gyermekének. Amitől csak lehet, megóvjuk csemetéinket: sokat játszunk velük, hogy boldogok legyenek, tanítgatjuk őket, hogy okosak legyenek, és bizony a széltől is óvjuk őket, hogy egészségesek legyenek. Sajnos azonban vannak olyan betegségek, amelyek ellen semmit nem lehet tenni, és hiába vigyázunk a kicsi egészségére, akkor is megtámadja a szervezetét. A kis Ezra szülei a poklok poklát élik át, ugyanis nagyon veszélyes helyzetbe hozta őket a kanyaró.

Hosszú ideje van kórházban a baba / A kép illusztráció / Fotó: StoryTime Studio

A 3 hónapos kis Ezra szülei először azt hitték, megfázott. Először azt tapasztalta, hogy furcsa, nyöszörgő hangokat ad ki, ám eleinte ezt azzal magyarázták, hogy biztosan a növekedés és a fejlődés miatt van az, hogy új hangokkal kísérletezik. Hamarosan azonban vörös foltos kiütések jelentek meg a kicsi testén, így rögtön tudták, hogy baj van. Noha arra gyanakodtak, hogy valamilyen durvább tüdő gyulladással állnak szembe, a szülőket valósággal sokkolta a hír, miszerint a 3 hónapos csöppséget kanyaróval kell a kórházba szállítani.

Mum's warning over ‘severe measles complications’ as baby develops pneumonia https://t.co/c8GsvuYLYt — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) January 25, 2024

Az édesanya most arra hívja fel a figyelmet, hogy minél hamarabb oltassuk be gyermekeinket. Ő is megtette volna, azonban az orvosa csak 12 hónapos kortól engedi az oltást. A kis Ezra nagyon rosszul viselte a betegséget, a szemére is ráhúzódott, és kis híján megvakult. Ráadásul felmerült az agyhártyagyulladás és egyéb szervi károsodásoknak a gyanúja, ezért a gerincéből kellett mintát venni. Szerencsére a gyermek egyenlőre jól van, de az orvosok most is küzdenek érte - írja a Mirror.