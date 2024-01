Tragédia: torkán akadt az alma és elhunyt a másfél éves nagyváradi baba

Szörnyű hírről számolt be a Maszol. Nagyváradon ugyanis üzemel egy olyan intézmény, amely magát óvodának hirdeti, ám nincs is engedélyük. A Happy Kids gyermekmegőrzőnek emiatt akadt már gondja a hatóságokkal, most azonban bekövetkezett a tragédia. Egy gondjukra bízott másfél éves abba éppen almát evett, az egyik szelet azonban a torkán akadt és fulladozni kezdett. A mentősök azonnal rohantak vele a kórházba, ahol az orvosok úgy látták jónak, ha azonnal megműtik. A szakemberek már akkor sem mertek sokat mondani a túlélési esélyéről, most pedig bekövetkezett a legrosszabb. A baba nem tudott felépülni, így leállt a szíve.