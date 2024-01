Döbbenetes mi történt a halálba kergetett sümegi Pistike sírjával, ez már mindennek a teteje

Egy egész országot megrázta és felbolygatta az a tragédia, ami novemberben történt Sümegen: egy súlya miatt csúfolt 16 éves fiú, G. Pistike ugyanis egy nap nem bírta tovább a zaklatást, és egy közelgő vonat elé vetette magát.

Pistike temetésére százak érkeztek Fotó: Bors

Ismeretes: a kamaszt pár fiú pécézte ki magának, akik folyamatosan piszkálták, egyes esetekben pedig még tettlegességig is fajult a dolog: megesett, hogy menet közben kigáncsolták, majd kinevették. Pistike ezután inkább a halált választotta, tette pedig alapjaiban rázta meg nemcsak a családot, a barátokat és ismerősöket, de az egész országot.

November 24-én tartott temetésén is valóságos tömeg jelent meg: a kamasz hamvait tartalmazó urnát egy többszáz fős gyászoló tömeg előtt helyezték örök nyugalomra szeretett nagypapája mellé. Sírján már akkor is valósággal halmokban álltak a hófehér virágok és koszorúk, melyeket két hatalmas kocsi szállított a helyszínre a búcsúzó tömeg között. Azonban nem csak a temetés napján, hanem azután is rengetegen helyeztek el apróbb ajándékokat és emléktárgyakat Pistike sírján: egymás mellett sorakoztak a virágok és az apróbb ajándékok, míg karácsonykor többen ünnepi emléktárgyakat is tettek az emlékhelyre.

A kisfiút rengetegen gyászolják Fotó: Bors

Viszont úgy tűnik, egyeseknek semmi sem szent: információink szerint ugyanis valaki - vagy valakik - gyomorforgató módon szinte mindent elloptak Pistike sírjáról nemrég.

Úgy tudjuk, hogy az esetet a gyászoló és összeroppant család vette észre, akik teljesen sokkot kaptak, mikor meglátták a fiú kifosztott emlékhelyét. A történteken a helyiek is teljesen felháborodtak, akik el sem tudják képzelni, ki lehetett olyan kegyetlen, hogy erre vetemedjen:

- Hogy valaki ilyet tegyen, az mindennek a legalja, ahhoz már akkor pofa kell, amiről azt hittem, hogy embernek nincs olyan. Ki az, aki egyáltalán lop egy sírról? És főleg ki az, aki Pistike sírjáról lop? Bele sem merek gondolni, mit érezhetett szegény család, amikor meglátták. Nagyon remélem, hogy valahogy megbűnhődik azért, amit tett

- ingatta a fejét a család egyik ismerőse.