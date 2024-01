Kiderültek a brutális gyilkosság részletei: kápolna mellett égették el Lucát

Három túrázó talált rá V. Luca félig elásott, ágakkal, levelekkel borított maradványaira egy német kisváros, Berg am Starnberger See erdős külterületén, egy kápolna mellett. Az áldozat felismerhetetlen volt, így csak DNS vizsgálatok alapján sikerült azonosítania a szakembereknek. A 25 éves magyar származású nőt az élettársa gyilkolta meg, akit végül Budapesten fogtak el. Mindez két éve történt, beismerő vallomás azóta sem született a szörnyű bűnügyben.

Brutálisan gyilkolták meg Lucát Fotó: merkur.de

Az elkövető egy nigériai állampolgárságú férfi, aki korábban együtt élt Lucával. A 26 éves Philip O. a nő halála után Magyarországra utazott, ezért körözést adtak ki ellene és hamar el is fogták. Információk szerint Philip azért gyilkolt, mert nem tudta elfogadni, hogy Luca prostituáltként kereste a kenyerét. A férfi két éven át tagadta a bűncselekmény elkövetését. Most kezdődött az ellene folyó per az Müncheni Regionális Bíróságon: a 27 éves Philipet emberöléssel vádolják. A bizonyítékok egyértelműen ellene szólnak.

A férfi egy kápolnához vitte a nő testét, ahol végül elásta Fotó: Google

A müncheni ügyészség vádirata szerint a férfi egy veszekedés során bántalmazta, ütötte-rúgta a védtelen nőt, majd megfojtotta. A gyilkosságot egy müncheni szállodában hajtotta végre az élettárs, majd a holttestet kicsmpészte a hotelből és autóval a Szent Anna kápolna közelébe vitte. Itt benzinnel lelocsolta, felgyújtotta, a maradványokat pedig elásta.

Összesen 19 tárgyalási napot terveznek, az ítéletet április 24-én hozza meg a müncheni bíróság.