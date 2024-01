Kétéves kislánya már hiába keresi: rollerbalesetben meghalt az édesapa

Egy apa életét vesztette 11 napos kórházi kezelés után, miután egy e-robogó balesetet szenvedett, miközben kétéves gyermekéért igyekezett.

Fotó: GoFundMe

A 31 éves Derrick Cristobal még tavaly december 19-én vesztette el uralmát az általa vezetett elektromos roller felett, majd a járdára zuhant. A fiatal apa a helyi rendőrség szerint fejsérüléseket szenvedett, de az esés után még eszméleténél volt. Állapota a kórházba szállítás után viszont romlani kezdett. Létfenntartó gépekre kapcsolták, kilenc nap után pedig közölték a családjával, hogy életet megváltoztató műtétre lesz szüksége.

"Ki akarták venni a koponyája felét, hogy csökkentsék a nyomást, de ha ezt megteszik, akkor fennáll a lehetősége, hogy meghal, és ha sikerül a műtét, akkor valószínű, hogy már nem lett volna ugyanaz az ember - mondta a testvére. - Gyakorlatilag állandó intenzív ápolásra és felügyeletre lett volna szüksége."

Tavaly december 30-án, 11 nappal a baleset után a fiatal apa meghalt. Családja most azt reméli, hogy kiderül, pontosan mi történt vele, és miért volt olyan súlyos az agysérülése, annak ellenére, hogy nem történt súlyos ütközés.

A Derick számára létrehozott adománygyűjtő oldalon, amely már elérte a 9500 dollárt, egy tisztelgés a következőképpen hangzik: "Felesége, Vanessa és kislánya, Elizabeth (2 éves) számára mérhetetlen a veszteség, és kérjük az imákat ebben a hihetetlenül kihívásokkal teli időszakban. Derick mindig is vidám és szeretetteljes ember volt. Jó fiúnak, szerető testvérnek, nagyszerű barátnak, szorgalmas alkalmazottnak és mindenekelőtt támogató férjnek és egy 2 éves kislány rajongó apjának tartották."

Derrick Cristobal nem az első, aki New Yorkban elektromos rollerbaleset következtében halt meg A Gone Girl és a Cocktail színésznője, Lisa Banest tíz nappal azután érte a halál, hogy New Yorkban elgázolta egy elektromos roller; Banes agysérülést szenvedett, halála előtt egy kórház intenzív osztályán ápolták.