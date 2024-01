Hétköznapi ételek, amelyek megölik a kutyádat

A legtöbb ember újévkor megfogadja, hogy jobban odafigyel majd az egészséges étkezésre. Nagyon fontos azonban, hogy ami számunkra jó, az nem biztos, hogy kutyáink számára is az. Sőt, néhány még halálos is lehet kedvenc négylábúink számára, így jobb, ha odafigyelünk rá mit is adunk nekik csemegeként. A következő lista például teljesen tilos számukra: szőlő, mazsola, makadámdió, hagyma, fokhagyma, xylitol.

A szőlő akár halált is okozhat egy kutya számára.Fotó: unsplash / unsplash

Szőlő és mazsola:

Habár ez a gyümölcs tökéletes alternatív nassolni való lehet számunkra, a kutyáknak toxikus, ugyanis a legkisebb mértékben is súlyos veseproblémát okozhat náluk.

Makadámdió:

Tökéletes edzés előtti snack, hatalmas energiatartalommal. Szőrös barátainknak

Hagyma, fokhagyma:

A fenti zöldségek alapvető, elengedhetetlen kellékei néhány otthoni fogásnak, azonban a kutyák számára akár főzve, akár sütve, akár por, akár krém formájában halálos: tönkreteszi ugyanis a szervezetükben a vörösvérsejteket így vérszegénységet okozva nekik.

Xylitol, édesítőszer (pl.:rágógumi):

Sokszor tanácsolják a fogyókúrázóknak, hogy rágózzanak akkor, ha valamit kívánnak így enyhítve annak érzetét. Nos, ha szőrös barátaink esetében azonban egy darab is hipoglimékiás sokkot okozna, annyira megdobná az inzulinszintjüket az édesítőszer.

A fentieken kívül persze sok már tartozik még a nem ajánlott ételek listájára a kutyák számára. Ilyen például a joghurt, sajt vagy tej, ami a laktóz miatt gyomorproblémákat okozhat. Fontos tehát szem előtt tartani: ami számunkra jó, számukra nem feltétlen az. A jó szándék is okozhat végzetes tragédiát így - írja a Mirror.