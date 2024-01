Fel kellett adnia élete értelmét a vak masszőrnek: ez az oka

A vak Farkas József közel 16 éve dolgozott masszőrként. Az 52 éves férfinak a hivatása jelentette az élete értelmét, most azonban kénytelen abbahagyni. A Budapesten kialakult vendégköre nagyon sajnálja, hogy József felhagyott a masszírozással.

József kénytelen volt abbahagyni a masszőr karrierjét Fotó: Olvasói

„Nehezen lehet megbirkózni azzal, ha az ember elveszíti a szeme világát”

Élete során bőven kijutott neki a rosszból, de nem adja fel. Az 52 éves férfi kétszer vakult meg: először 14 évesen egy bakteriális fertőzés miatt – ekkor sikeresen megműtötték és visszanyerte látását –, majd harminc éve egy autóbalesetben leszakadt mindkét ideghártyája, és elvesztette a szeme világát.

Nehezen lehet megbirkózni azzal, ha az ember elveszíti a szeme világát, de engem két dolog motivál: a szakmám és a kutyám

- mondta korábban a Borsnak József, aki imádja a vakvezető kutyáját, Regét.

„Befejeztem a szolgáltatást”

Közel két éve úgy alakult az élete, hogy a fővárosból vissza kellett költöznie szüleihez a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lévő Szirmabesenyőre, ahol nehéz körülmények között, kilencen élnek egy kétszobás házban. A kis faluban is próbálta folytatni munkáját, de mostanra be kellett látnia, hogy a környéken nincs igény a szolgáltatására. Nem tudja, hogy mihez kezdhet ezután, továbbra is szeretne visszaköltözni Budapestre, de nem talál számára megfelelő albérletet.

Sajnos Miskolcon és környékén nem nagyon van munka, egy pár helyre hívtak, de így nem éri meg, anyagi gondokkal küszködök. Befejeztem a szolgáltatást. Szeretnék majd Budapesten dolgozni, amint lesz rá lehetőségem

- mondta fájó szívvel József.