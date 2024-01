Búcsúlevelet írt családjának az iskola negyedik emeletéről kizuhant kilencedikes diák

Ahogy arról már a Bors is beszámolt, ma reggel kizuhant egy kilencedikes diák a gyulafehérvári Mihai Viteazul Katonai Főgimnázium negyedik emeletéről. A tanulót megpróbálták újraéleszteni a helyszínre érkező mentősök, de erőfeszítéseik nem jártak sikerrel – írta meg a Maszol. A 15 éves Lukas nagybányai volt. Édesanyja, édesapja és húga gyászolja a tinédzsert. A beszámolók szerint a diák katonai ruhában jelent meg a reggeli névsorolvasáson, majd visszavonult a szobájába, amely az épület negyedik emeletén található. Ott állítólag átöltözött, majd nem sokkal később az épület előtt találtak rá, holtan.

A 15 éves Lukas reggel még megjelent a névsorolvasáson katonai ruhában Fotó: Facebook

Szüleinek írt búcsúlevelet

A rendőrség átkutatta a diák szobáját a bentlakásos iskolában és talált egy búcsúlevelet, amelyet a családnak címeztek. A levél szerint a 15 éves Lukas nem érezte magát támogatva. A rendőrség még mindig vizsgálja, hogy pontosan mi történt – írja a digi24. A portálnak a tinédzser osztálytársai azt mondták, hogy Lukas nem illeszkedett be a közösségbe, de csütörtök reggel nem tűnt idegesnek.

A szörnyű esemény nyolc óra előtt pár perccel történt, közvetlenül a tanórák kezdete előtt. A források szerint Lukas osztálytársai hallották a puffanást, ahogy a fiú lezuhant. Kiderült az is, hogy tavaly, amikor a fiú felvételizett a gimnáziumba, átesett egy pszichológiai vizsgálaton is, ahol alkalmasnak nyilvánították. A Nagybányán élő Lukas búcsúlevele szerint nem érezte magát támogatva és a közösségi oldalain május 8-án és december 10-én is egy teljesen fekete fotót posztolt.

Szüleinek írt búcsúlevelet talált a rendőrség Lukas kollégiumi szobájában Fotó: Facebook

Megszólalt az iskola is az ügyben

A csütörtök reggel történt tragédia ügyében a kollégium képviselői tisztázták a történteket.

Január 11-én reggel 8 óra körül eszméletlenül találták meg a Mihai Viteazul Katonai Főgimnázium egyik diákját, miután leesett az épület negyedik emeletéről, a kollégium területén. A 112-es segélyszolgálatot hívták, de az incidens helyszínére érkező orvosi csapat erőfeszítései ellenére, akik elsősegélyt nyújtottak, a hallgató meghalt

- olvasható a kollégium nyilatkozatában. Az ügyet a helyszínen a Gyulafehérvári Városi Rendőrség vizsgálja a Gyulafehérvári Bíróság mellett működő ügyészség koordinálásával.