Borotválkozás közben vette észre arcán a halálos kórt Dániel: ha megműtik, lebénul a családapa

Dániel egy budapesti albérletben él a párjával és három gyermekével. Még mindannyian kicsik, a családapa pedig szeretné őket tisztességgel felnevelni. Néhány hónappal ezelőtt egy drámai hírt közöltek vele orvosai.

Dániel retteg a betegségtől. Fotó: Olvasói

Éppen borotválkoztam, amikor észrevettem egy csomót az arcomban. Megijedtem, ezért azonnal kivizsgáltattam magamat

– kezdte történetét a családapa. A férfi közelről ismeri az egészségügyet, és jó néhány embert látott már meghalni, hiszen az egyik fővárosi kórház intenzív osztályán dolgozik. Nem is magától az elmúlástól tart, sokkal inkább attól, mi lesz nélküle a családjával. Jól tudja, meg kell gyógyulnia.

Szeretném látni felnőni a gyermekeimet, szeretnék ott lenni az esküvőjükön

– mondta a Borsnak Dániel.

- Hogy mennyire súlyos a betegségem? Annyira, hogy muszáj meghoznom egy döntést, viszont az én esetemben nincs jó választás.

Az orvosaim kertelés nélkül megmondták, hogy amennyiben nem vállalom a tumort eltávolító műtétét, a daganat rosszindulatúvá válik, aminek következménye egyértelmű.

A tumor viszont egy olyan szerencsétlen területen alakult ki, hogy az idegek sérülése nélkül lehetetlen kivenni – ecsetelte a lehetőségeit az apa.

Dániel problémáját súlyosbítja, hogy jelenleg ő az egyetlen kereső a családban.

- Ha kifizetem a lakásunk bérleti díját és a rezsit, alig marad pénzünk az étkezésre. Egészen egyszerűen nem engedhetem meg magamnak, hogy akár egy hónapra is kiessek a munkából, a műtét következményeként várható bénulás pedig rossz esetben maradandó. Nem elég, hogy képtelen leszel dolgozni, beszélni sem fogok tudni a gyerekeimmel – árulta el Dániel aggodalma okát.

A férfit természetesen mindenben támogatja a felesége. Mellette áll a bajban, de ez még nem oldja meg a súlyos anyagi problémáikat.

- Csakis a szeretteimből tudók erőt meríteni. A gyerekek is pontosan tudják, mi a helyzet, olykor ők próbálnak vigasztalni, ha látják, hogy csüggedek. Soha életemben nem kértem másoktól, mindig is igyekeztem magam megoldani a problémáimat. Most azonban kénytelen vagyok bevallani, hogy nincs anyagi tartalékom, és elképzelésem sincs, miből tudom a lakhatásunkat fedezni, ha kés alá fekszem – fejezte be férfi.