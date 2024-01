Beismerte a főpolgármester-helyettes: Karácsonyék teljesen csődbe vitték az önkormányzatot

Elfogyott a főváros pénze. Ezt Karácsony Gergely helyettese ismerte be. Budapest számlája jelenleg mínuszban van, vagyis hitelből működik a főváros. A Fidesz szerint Karácsony Gergely csődbe vitte Budapestet. Karácsony Gergely helyettese beismerte, hogy elfogyott a főváros pénze. Kiss Ambrus a csütörtöki sajtótájékoztatóján nemcsak azt közölte, hogy Budapestnek egészen egyszerűen elfogyott a pénze, hanem azt is, hogy a pénzügyi helyzetük csak romlani fog.

Karácsony Gerely teljesen tönkretette Budapestet / Fotó: Lakatos Péter

Hitelben vagyunk már, és egyébként innentől kezdve folyamatosan nőni fog ez a hitel-egyenlegérték

– fogalmazott Kiss Ambrus, amit még 2023 nyarán írt meg a Metropol.

Úgy tűnik, a helyzet azóta sem sokkal jobb. Kiss Ambrusból ismét kibukott az igazság, amikor a főváros anyagi helyzetéről kérdezték, ahol aztán sokkoló számokkal döbbentette meg a budapestieket:

Tegnap néztem rá, akkor az év eleji likviditási tervnek megfelelően mínusz kilenc milliárd forint volt. Nekünk március 19-én van adóbevételünk, akkor jön be az iparűzési adó

- mentegetőzött Fiala Jánosnak a KeljFelJancsiban. A főpolgármester-helyettes szerint tehát teljesen rendben van, ha a főváros 9 milliárd hátralékban van, hiszen ez be is tervezték. Rossz hír azonban nekik, hogy a múlt nem hazudik: Tarlós István ideje alatt soha nem volt ekkora mínuszban Budapest. Karácsony Gergely 200 milliárd forintos többlettel vette át Budapestet Tarlós Istvántól. Már a vezetése első éveiben is pénzhiányról panaszkodott.

Ehhez jön még a Lánchíd-botrány

Nemrég házkutatást tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az A-Híd Zrt.-nél, annál a cégnél, amely a Lánchíd felújítását végezte. Kiderült: két év alatt 1,4 milliárd forintnyi összeg mehetett a Lánchíd kivitelezőjétől, az A-HÍD Zrt-től a számlagyárügy gyanúsítottjának cégéhez. Mire utalhatnak a legújabb fejlemények? A vonatkozó ügyben a fejlemények költségvetési csalás elkövetésének megalapozott gyanújára utalhatnak, amit színlelt szerződések kötésével valósíthattak meg, ilyenkor a számla és a szerződés nem valós gazdasági tevékenységet tükröz. A fejlemények költségvetési csalás elkövetésének megalapozott gyanújára utalhatnak, amit színlelt szerződések kötésével valósíthattak meg, ilyenkor a számla és a szerződés nem valós gazdasági tevékenységet tükröz – mondta az Origónak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Lánchíd-botrány kapcsán. A Századvég tanácsadója az interjúban azt is kijelentette: elképzelhető, hogy a szerződésekre csak azért volt szükség, hogy legyen mire hivatkozással átutalni a fenti összeget. Arról is beszélt, hogy a NAV többek között azt vizsgálja, hogy történt-e 1,4 milliárd forint értékben átutalás a HÍD Zrt. számlájáról a Sunstrike Hungary Kft.-nek, és amennyiben igen, úgy költségvetési csalás bűntettének elkövetése miatt félhetnek mindazok, akik a tranzakciók lebonyolításában részt vettek, és tudtak azok jogellenességéről - írtuk egy korábbi cikkünkben.

A heveroknak szánt prémiumokra van pénz

A FŐPOLGÁRMESTER TÍZMILLIÓKAT OSZT KI PRÉMIUM GYANÁNT A KÜLÖNBÖZŐ FŐVÁROSI CÉGEK BALOLDALHOZ KÖTHETŐ VEZETŐINEK, PÉLDÁUL 2023 JÚLIUSÁBAN SAJÁT HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRVA, HÁROM BKK-S, ILLETVE HAT BKV-S VEZETŐ RÉSZÉRE ENGEDÉLYEZTE A KIFIZETÉSEKET, AMELYEK ÖSSZÉRTÉKE 65 MILLIÓ FORINT VOLT.

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatója, Barts J. Balázs részére – a 2022. évi prémiumfeladatainak teljesítéséért – 9,48 millió forintot fizethet ki a vállalat a főpolgármester döntése nyomán. Mártha Imre, a Budapesti Közművek Zrt. vezérigazgatója is kapott 7,8 millió forintot.

HA A FŐVÁROSNAK MÉGIS VAN PÉNZE, AKKOR KARÁCSONY HAZUDOTT A VÁLASZTÓKNAK CSAK AZÉRT, HOGY A KORMÁNYT HIBÁZTATHASSA, HA PEDIG TÉNYLEG PÉNZSZŰKÉBEN VAN BUDAPEST, ÉS MÉGIS ILYEN PRÉMIUMOKAT OSZTOGATNAK, AKKOR FELVETŐDIK A HŰTLEN KEZELÉS GYANÚJA.