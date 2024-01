Azt hitte a családapa, hogy covid-vakcina mellékhatása miatt van rosszul: agydaganata volt

Olyan volt, mintha gyomron vágtak volna, amikor megtudtam, hogy agytumorom van. Rettegtem, azt hittem nem láthatom majd megszületni a fiamat. A diagnózis is csak azért született meg, mert a kórházi dolgozók attól féltek, hogy a covid vakcina mellékhatásaként kaptam sztrókot. Előtte nem is akartak rendesen kivizsgálni. Mindig is sejtettem, hogy újra "visszanő" majd a rák, de túl hamar történt. Mindössze egy "tiszta" évem volt.