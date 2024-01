Az összes tükröt eltávolították ebből az iskolából, megdöbbentő okuk volt rá

Nem mindennapi döntést hozott egy középiskola vezetése a napokban az amerikai Észak-Karolina államban. Ez azokat a diákokat is érinti, akik semmi rosszat nem csináltak.

Az iskola így próbálja meg elkerülni a lógásokat Fotó: Pexels

Ugyanis a Southern Alamance Middle School tantestületének elege lett abból, hogy a tanulók TikTok-tartalmak készítése miatt jóval több időt töltenek a mosdóban. Sőt, több diákot is lógáson kaptak az internetes rövid videók miatt, továbbá azt is megfigyelték, hogy néhány gyerek indokolatlanul sokszor megy ki a vécére a tanórák alatt.

Ezért úgy döntöttek, hogy eltávolítják az összes tükröt az iskolai vécékből

Az intézmény vezetése ezt azzal indokolta, hogy a TikTok-videóknak ez egy állandó és visszatérő eleme. Az iskola intézkedése sokakat meglephet, ugyanakkor a pedagógusok arról számoltak be, hogy a módszer hatásos, mivel az elmúlt napokban feltűnően kevesebb ideig tartott egy-egy vécézés a fiataloknál.

A tankerületben egyébként nemrégiben egy digitális rendszer is bevezetésre került, mivel a diákoknak ki- és be kell jelentkezniük az osztályterem elhagyásakor, vagy éppen visszaérkezéskor, ennek köszönhetően könnyen nyomon lehet követni, ki és mennyi időt tölt a tanórákon kívül - írja a New York Post.