Álomnyaralásnak indult, tragédia lett belőle: szerelme karjai közt halt meg egy férfi

Tragédia történt a Buenos Aires közelében található Puesto Viejo Estancia tanyán vasárnap kora reggel. Egy brit férfi veszítette életét, aki a nyaralásuk reggelén felébredt, majd 7 óra körül minden jel nélkül összeesett és meghalt. A felesége ápolónőként dolgozik egy angol kórházban, és azonnal hozzá is látott szerelmének újraélesztéséhez, azonban minden igyekezete ellenére a karjaiban halt meg a férje. A yorkshire-i férfi légzés- és szívelégtelenségben veszítette életét.

A férfi életét már nem tudták megmenteni /Fotó: Unsplash.com

A tragédiáról egy helyi lap számolt be, tőlük idézett a Metro magazin. Mint írták az áldozat egészséges életmódot élt, rendszeresen lovaspólózott, azért is ezt a helyszínt választották a nyaralásuk célállomásának, mert ez egy lovaspóló komplexum is egyben. A ranch tulajdonosa Jeremy Clark Phillip brit üzletember, aki arról beszélt, hogy a hivatalos jelentések szerint természetes halállal hunyt el az áldozat. Jelenleg pedig azon dolgoznak, hogy a férfi holttestét hazatudják szállítani a szigetországba.