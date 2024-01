73 éves, de miniszoknyában, haspólóban és tűsarkúban táncol a nagyi a TikTokon

Egy 73 éves nő, Keiko Guest úgy véli a kor az csak egy szám, és e szerint a felfogás szerint is él. Influenszerkedik, TikTokra folyamatosan tölt fel újabb és újabb tartalmakat, ahol fiatalokat meghazudtoló módon táncol az épp megadott trend koreográfiája szerint. Ez nem is meglepő, hiszen fiatalon balettozott, majd gimnasztikázott és táncolt. Sőt, 65 évesen még egy televíziós táncos show-műsorba is jelentkezett. Keiko tehát nem egy tipikus 73 éves nő, aki szabadidejében egy kardigánban ül otthon. Nem, ő crop topot és miniszoknyát hordva táncol követői számára.

Nem úgy öltözködik, mint egy 73 éves. Fotó: TikTok/keikoGuestOfficial

Keiko egyáltalán nem érzi magát nyugdíjasnak, inkább egy popsztárnak érzi magát. Habár követői imádják őt fiatalos energiái miatt, vannak bizony olyanok is, akik nem nézik jól szemmel azt, amit csinál, és ahogy kinéz.

Ideje lenne a korodnak megfelelően öltözködni.

- közölték vele, de Keikot ez nem érdekelte. Sőt, válaszként egy újabb olyan videót töltött fel, ahol haspólót és cicanadrágot visel, szőke parókát hordva. Hogy a szettje ráadásul tökéletes legyen még egy lilás sminket is magára dobott, és egy pár karika fülbevalót is magára vett. Ezt követően táncra perdült Ariana Grande egy klasszikus zenéjére, majd a következőt mondta:

A 70-es éveimben a tinik inspirálnak, ez az én sztorim, életem. És ehhez ragaszkodom.

- vágott vissza.

Nem ez volt az első esett, hogy visszaszólt valakinek. Egyszer már ugyanis csinált egy direkt videót valakinek, amiben eleinte egy öreg nőnek öltözik, majd hirtelen egy fűzőben, szaggatott nadrágban és magassarkúban állt - írja a TheSun.

Nem azért mutogatom a testem, mert hiú vagyok, hanem azért, mert jól érzem magam a bőrömben, és keményen megdolgoztam azért, hogy így nézzek ki. Sajnos sok utálatot kapok ezért az emberektől, szeretik kifejezni felém rossz véleményüket. Úgy fogom fel ezeket, hogy féltékenyek, és félnek az idős kortól

- jegyezte meg Keiko, aki több mint 500 ezer követővel és majdnem 9 millió like-kal rendelkezik a TikTokon a trollok ellenére.