"Végig sírtam az elmúlt két éjszakát, olyan hideg van" - egy 27 éves hajléktalan szívszorító segélykiáltása

Bár karácsonykor és szilveszterkor még igen kellemes időnk volt, azt már itt Magyarországon is érzékeljük, hogy a napok egyre hidegebbek. Időjárás előrejelzéseinkben is figyelmeztetni szoktuk olvasóinkat, hogy komoly mínuszok jönnek, és helyenként már havazásra is számítani lehet. A komoly fagyok más Európai országokban is megmutatkoznak: Angliában már nagyon hideg van, és sok helyütt a hó is esik. A meleg otthonunkból szemlélve könnyen átvészeljük ezt az időszakot, sajnos azonban a hajléktalanoknak igen nehéz a helyzetük. Most egy 27 éves, utcán élő nő mesélt problémáiról.

Egyre hidegebb lesz az idő / Fotó: Pexels

Angliában a zord tél beköszöntével egyre rosszabb helyzetben vannak a hajléktalanok. A Mirror arról ír, hogy az utcákon hosszú sorokban alszanak éjjelente az emberek, és sokszor nem lehet tudni, a hálózsákok alatt kik azok, akik álmodnak, és kik azok, akik nem kelnek fel többé. A 27 éves Rebecca Loughrey szintén az utcán él, és arról mesélt, hogy már a lábát sem érzi, olyan hideg van.

Nem érzem a lában. Annyira fáztam, hogy azt sem tudom, hogy vészeltem át az éjszakát és hogy ébredhettem fel. Négy hálózsákom van, de még az sem elég. Végig sírtam az elmúlt két éjszakát, olyan hideg van

- mesélte.

Homeless woman cries through freezing nights and admits 'she can't feel feet' https://t.co/uldUigECbE — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) January 11, 2024

Azt is elmondta, hogy nem látja értelmét annak, hogy éjszakára bemenjen a hajléktalan szállóra felmelegedni, hogy aztán reggel kirúgják. Helyette egy helyi üzlet lépcsőjén húzza meg magát, amelynek a személyzete nagyon kedves: mindig visznek neki reggel forró kávét, nap közben teát és élelmet.

Nem drogozok, mint sokan az utcán, ez pedig még nehezebbé teszi az alvást. Éjszaka nem érzem magam biztonságban

- mesélte.

Rebecca egyébként 13 évesen került az utcára családi okok miatt, és bízik abban, hogy egyszer jobbra fordul az élete.