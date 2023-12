Újfajta Meki nyit meg Amerikában

új étteremláncot indít az USA-ban a McDonald’s, mégpedig CosMc néven, amely valószínűleg üdítőket, kávékat és egyéb italkülönlegességeket fog kínálni - írja a vg.hu.

A CosMc egy kis formátumú koncepcióétterem lesz, amely a McDonald’s DNS-ére épül, de saját, egyedi személyiséggel fog rendelkezni

– mondta Chris Kempczinski vezérigazgató.

A gyorséttermi óriás jövő év elején indítja el az új márkát, amely egyelőre csak egy maréknyi helyszínen lesz jelen az Egyesült Államokban.

Az új márka neve beszédes, CosMc ugyanis eredetileg a 90-es években a McDonald’s egyik kabalafigurája volt, aki azonban még Ronald bohócnál és a lila Grimasznál is furcsább karakter volt: egy űrlény, aki azért szállt le a Földre, hogy megkóstolja a márka ételeit. Nem sokkal később CosMc egy sor különlegességet is becsempészett az étterem menüjébe, amik ízvilágukban eltértek a megszokott McDonald’stól, így lehetséges, hogy az új üzletláncnak is ez lesz a célja: „Meki, de más”.