"Visszakaptuk a hitünket, hogy történhetnek még jó dolgok" – édesanyjuk halála után Anett nevelte fel a testvéreit

A karácsony a szeretet ünnepe. A családok otthonába ilyenkor különlegesen meghitt hangulat költözik. Így van ez Nyírcsászáriban is, ahol Nagyné Ascsillán Anett él férjével és testvéreivel. Öt évvel ezelőtt tragédia rázta meg a közösséget: a lányok édesanyja második férjével, az akkor négyéves Milán apukájával és a kisfiúval a kocsiban autóbalesetet szenvedett, amit a szülők nem éltek túl. Huszonegy éves volt akkor a legidősebb testvér, aki habozás nélkül hagyta maga mögött az egyetemi életet Nyíregyházán, hogy felnevelje testvéreit.

Hatalmas hóember a nappali közepén: Anették otthonában egész decemberben ünnepi hangulat uralkodik Fotó: Fanny

Hóember a nappaliban

A Nagy-Ascsillán házaspár otthonában már jóval szenteste előtt karácsonyi hangulat uralkodik minden évben.

– Anyukánk is mindig így csinálta, már december elején feldíszítette az otthonunkat, az ablakokat. Nem is volt kérdés, hogy továbbvisszük ezt a hagyományt – idézi fel a Fanny magazinnak Anett, hangjában azért érezhető a szomorúság. A testvérek együtt készülnek a világosság megünneplésére, a kérdésre, hogy ki mit kért a Jézuskától, a kis Milán adja a legkomolyabb választ.

– Egészséget kérek a családunknak és azt, hogy boldogan éljünk együtt – mondja a kisfiú, aki saját bevallása szerint azért szereti a karácsonyt annyira, mert az a szeretet ünnepe. Aztán persze kibújik belőle a gyermek, amikor Anett megemlíti, hogy advent idején időnként elmennek Nyíregyházára a karácsonyi vásárra. Milán arca mosolyra derül, ahogy a várható forró csokira gondol.

Anett és Milán: a lány saját gyermekeként neveli a kisöccsét Fotó: Fanny

Sok segítséget kaptunk

Anett és Peti egy pillanat alatt váltak felnőtté, amikor a baleset után a négyéves Milán és a tizenhat éves Marietta jövőjéről kellett dönteni.

– Igazából meg sem fordult a fejemben, hogy a nagyszülőknél maradjanak arra az évre, amíg befejezem a tanítóképzőt – mondja Anett. – Azonnal hazaköltöztem, az utolsó évet levelezőn végeztem el, és el is kezdtem dolgozni a helyi iskolában, hogy a gyámság is az én nevemre kerülhessen.

Először a nagyszüleinknél laktunk, de tudtuk, hogy a saját kis családunkat kell minél hamarabb megalkotni, és elkezdeni az új életünket élni.

A helyzetünket nehezítette, hogy a házunk felújítása éppen csak elkezdődött, nem is tudtunk volna beköltözni, így tényleg segítségre volt szükségünk.

A testvérek nagyon összetartóak. Nehéz időszak áll mögöttük, de ők ott voltak egymásnak, és sokak segítették őket útjukon Fotó: Fanny

Anett ma is meghatódik, amikor arról beszél, mennyien siettek támogatni őket. Az áprilisi baleset után júniusban már a rájuk szabott otthonban lakhattak.

– Volt, aki pénzt küldött, mások élelmiszert, építőanyagot, és rengetegen szálltak be munkával is.

A családunk és barátaink mellett ismeretlenek is ott álltak mellettünk, sőt, még ma is van olyan, aki az ünnepek alkalmával gondol ránk, és utal nekünk. Ez valamennyire visszaadta a hitünket abban, hogy történhetnek még jó dolgok az életben

– mondja.

Új életutak indultak

Egy ilyen váratlan és nagy horderejű esemény egyszerűen kizökkenti az életet, és sajnos egyáltalán nem egyértelmű, hogy mindenki fel tud állni a sokk után. Ez a négy ember viszont megfogta egymás kezét és továbbment, követve a sors által kijelölt utat.

– Én gyerekként is sokat jártam be az oviba anyukámmal, de még jobban szerettem volna kisebbekkel foglalkozni – mondja Marietta, aki Hajdúböszörményben tanul csecsemő- és kisgyermeknevelőnek.

– Amikor Anett hazaköltözött a baleset után, én fél évet még Nyíregyházán maradtam az egyetemen, ahol tanárképzőre jártam – veszi át a szót a férje. – De aztán beláttuk, hogy egy fizetés kevés lesz a családunknak, és én is levelezőre váltottam. Végül aztán ott is hagytam az iskolát, mert rájöttem, hogy nem akarok tanár lenni. Most értékesítőként dolgozom, és azt tervezem, hogy ezen a területen szerzek felsőfokú végzettséget. Közben esténként és hétvégén a kicsiket edzem, és viszem meccsre – mondja Peti.

A pár esküvője 2021 nyarán volt, tavaly decemberben pedig, amikor a magazin ellátogatott hozzájuk, már első közös gyermeküket várták.

Amikor majd kigyúlnak a fények…

A kis család minden évben lelkesen várja a karácsonyt, annak ellenére, hogy az azért nehéz pillanatokat is tartogat.

Valószínűleg egész életünkben hiányozni fog az anyukánk a fa mellől

– mondja szomorú hangon Anett. – A karácsonyfát mindig csak 24-én díszítjük fel, süteményt eszünk, ez az este csak a miénk. Ilyenkor, ahogy a nagyobb ünnepeken mindig, a templomba is elmegyünk. A többi napon meglátogatjuk a nagyszülőket, találkozunk a többi családtagunkkal, és új hagyományként elővesszük a társasokat is. És új hagyomány az is, hogy mindig kimegyünk a temetőbe a sírhoz, mécsest gyújtunk és viszünk egy kis karácsonyfát. Vannak nehéz pillanatok, van, amikor az embert elkapja egy melankolikus állapot, amikor a szobából sincs kedve kijönni. De az, hogy mi négyen itt vagyunk egymásnak, rengeteget segít. Igazi család lettünk így együtt – fejezi be Anett.