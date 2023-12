Kiadta a szomorú közleményt Michael Schumacher családja

Ahogyan arról a Bors is beszámolt, tegnap volt tíz éve annak, hogy Michael Schumacher síbalesetet szenvedett. 2013. december 19-én a francia síparadicsomba látogatott családjával, síelés közben azonban a síléc egy hó alatt megbúvó sziklába akadt, a versenypilóta pedig fejjel előre egy nagy kődarabnak esett. A sisakja kettészakadt, a sportoló pedig kómába esett. A családja ettől a pillanattól kezdve rejtegeti őt a nyilvánosság elől, és bár nagyon nehéz időszakot élnek át, kitartanak és reménykednek a gyógyulásában. Most pedig szívszorító nyilatkozatot tettek.

Tíz éve nem láthattuk Michael Schumachert / Fotó: AFP

Immáron tíz éve, hogy utoljára láthattuk a legendás versenypilótát, Michael Schumachert. Délelőtt 11 körül ütközött a sziklával, melynek következtében azonnal mentő vitte a kórházba. Több életmentő műtétet is el kellett rajta végezni, és bár jelenleg is életben van, állítólag nincs magánál és nem tud kommunikálni. Arról nincs információnk, hogy egészen pontosan milyen állapotban van a sportoló, balesetének 10. évfordulója alkalmából azonban sokan írtak, így a család is.

Már semmi sem olyan, mint régen volt

- írta Michael Schumacher testvére, Ralf, aki azt is beismerte, hogy hiába a sok orvosi kezelés, testvére soha nem fog teljesen felépülni. Az aggódó testvér interjút adott Michael Schumacher állapotával kapcsolatban:

Az élet sokszor igazságtalan. Az a bizonyos nap sok balszerencsét tartogatott, és a sors megváltoztatta a családunk életét. Michael nemcsak a bátyám volt. Amikor ugyanis gyerekek voltunk, ő volt az edzőm és a mentorom is, és mindenre ő tanított. Lehet, hogy hét év volt közöttünk a korkülönbség, de ő mindig mellettem állt

- mondta, amit a The Sun emelt ki.