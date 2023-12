Óriási volt a készültség: több iskolát is robbantással és lövöldözéssel fenyegettek meg

Úgy tudni, hogy a Pozsony-Ligetfalun lévő Albert Einstein Gimnázium igazgatónője arról értesítette a szülőket és a diákokat, hogy keddre szabadnapot rendelt el, mivel egy olyan e-mailt kapott az intézmény, amelyben ismeretlen személy lövöldözéssel, valamint robbantással fenyegetőzött.

Több gimnázium is hasonló fenyegetést kapott Fotó: Unsplash

Sok diák még így sem szerzett tudomást a történtekről és elindultak reggel az iskolába, ott azonban a kapuknál visszafordították őket a rendőrök, akik megkezdték az ügy kivizsgálást. A beszámolók szerint átkutatták az iskola egész területét, beleértve a sportpályát, és a környező épületeket.

A Paraméter szerint az azzal fenyegetőzött az e-mailben egy ismeretlen személy, hogy ha nem kap 10 millió eurót kriptovalutában, akkor december 6-án, szerdán megtámadja az iskolát, és megöl annyi embert, amennyit csak tud. Továbbá arról is írt, hogy több gépfegyvere is van és készített egy bombát is, amit már elhelyezett az iskola épületében, így azt bármikor felrobbanthatja.

A megdöbbentő események fényében Pozsony Megye Önkormányzata azt javasolta a megye iskoláinak, hogy szerdán online oktatás legyen. A lap szerint két pozsonyi, valamint egy szenci iskola is hasonló fenyegetést kapott.