Nem adják ki: hazánkban ül az osztrák gyilkos, aki agyonlőtte áldozatát

Szeptemberben tartóztatták le Magyarországon azt a 42 éves török férfit, Hasan D.-t, aki egészen Magyarországig menekült egy osztrák mozi parkolójából. Nem véletlen volt ilyen sürgős az útja: korábban ugyanis vélhetően három lövéssel végzett egy honfitársával egy mozi előtt.

Hasan D. jelenleg magyar börtönben ül, de az osztrákok is szeretnék kihallgatni a gyilkosság miatt Fotó: Pexels (illusztráció)

Aznap ugyanis Hasan egy találkozót szervezett le török honfitársával Fatah E-vel a neustadt-i(Bécsújhely) mozi parkolójában. Hasan oda is hajtott BMW terepjáróval, amiből aztán három lövéssel kivégezte Fatah-ot, majd a gázba taposott. A helyi zsaruk azonnal a nyomába is eredtek, és üldözőbe vették a terepjárójával száguldó Hasant, azonban nem tudták elkapni, helyettük ezt a magyar zsaruk Röszkénél megtették, és őrizetbe vették. A férfi autójában pedig megtalálták a gyilkos fegyvert is.

Az osztrák hatóságok már akkor is kérték a magyaroktól a férfi kiadatását, ugyanis feltételezték: bár Röszkénél a férfi már egyedül ült a terepjáróba, hogy a mozinál nem egymaga hajtotta végre a gyilkosságot, hanem egy feltételezett bűntárssal dolgozott.

Indítékai sem tisztázottak, Fatah-tól ugyanis csupán 500 eurónyi összeget zsákmányolt, így az osztrák rendőrök úgy vélik, hogy mélyebb okok húzódhatnak a brutális mészárlás mögött. Főleg, hogy Hasan előélete sem éppen tiszta, nem először került szembe a törvénnyel: legutóbb tavaly januárban ítélték 14 hónapos börtönbüntetésre csalásért, miután 42 ezer euróval, azaz több mint 15 millió forinttal vert át egy lengyel húskereskedőt, húskereskedelmi üzletét pedig súlyos higiéniai problémák miatt bezárták.

Magyarország viszont egyelőre nem adta ki az osztrákoknak Hasant, ugyanis hazánkban is eljárás folyik ellene a magával cipelt fegyver miatt, így a férfi jelenleg is magyar sitten ül.

Azonban, mivel Ausztriában is ki akarják hallgatni a gyilkossággal kapcsolatban, az osztrákok most egyedi megoldáshoz folyamodtak: a Kurier úgy tudja, hogy nyomozókat küldtek a magyarországi börtönbe, hogy ott hallgassák ki a férfit.

