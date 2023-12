Undorító, mit talált a NAV: állati vizelet a parfümökben, ürülék a cigarettában – videó

Se szeri, se száma a hamisított termékeknek a világon. Gyakorlatilag már mindent hamisítanak, a parfümöktől kezdve a ruhákig, még a cigarettát is. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal most elárulta, hogy milyen dolgokat szoktak lefoglalni, mi a legnagyobb gond a hamisított termékekkel, és hogy milyen büntetőjogi kategóriába számít a hamisítás. Erről Kiss Péter András, a NAV szóvivője beszélt reggel a Spirit FM Letöltendő című műsorában.

A luxusparfümöket rengetegen próbálják hamisítani Fotó: Africa Studio / Shutterstock

A parfüm az egyik leggyakrabban hamisított termék, kockázatos belőle piacon, utcán, parkolóban vásárolni. Rosszabb esetben káros hatású vegyszert is tesznek az üvegbe a bűnözők. A hamisítási listán a ruhák, a táskák, a napszemüvegek, a mobiltelefonok, a gyerekjátékok és a parfümök szerepeltek a legelőkelőbb helyeken

– idézte Kiss Péter András szavait az ATV.hu.

A NAV munkatársai találtak olyan cigarettát is, amelyről a vizsgálat során kiderült, hogy állati ürüléket is tartalmazott. A szóvivő elárulta, hogy olyan parfümöt is foglaltak már le, amiből állati vizeletet mutattak ki.

– Ha a NAV hamisnak tűnő cipőket talál, akkor 100 ezer forint értékhatárig szabálysértés, efölött már bűncselekmény mind a kereskedés, mind a gyártás – tette hozzá a szakember. Kiss Péter András azt is elárulta, hogy a márkaüzletek termékei rengeteg vizsgálaton és ellenőrzésen átesnek, ez a hamis termékeknél ugye kimarad. A NAV munkatársai azonban különbséget tudnak tenni az eredeti és a hamis termékek közül, és munkájuk során együtt dolgoznak az üzletekkel is, hogy mindig naprakészek legyenek a termékekkel kapcsolatban.

