Jó hírt kaptak a nyugdíjasok

Ma érkezik az előrehozott nyugdíj – írta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán hétfőn. Kiemelte: a novemberi, 3,1 százalékos kiegészítő nyugdíjemelés után ebben a hónapban már az emelt összeg érkezik a bankszámlára vagy a postástól.

Kitért arra is, hogy az idősek januárban újabb, 6 százalékos nyugdíjemelésre számíthatnak, februárban pedig a szintén emelt összegű 13. havi nyugdíjat is megkapják. "Az Orbán Viktor vezette kormány kiáll az idősek érdekeiért és megvédi a juttatásaikat"– olvasható a bejegyzésben. Azt is kifejtette, hogy eddig már öt alkalommal fizetett nyugdíjprémiumot a kormány.

Megjelent a kormányrendelet a péntek esti Magyar Közlönyben a nyugellátások és egyes más ellátások 2024. január havi emeléséről. Ebből kiderült, hogy 2024. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján 6 százalékkal kell emelni a 2024. január 1-jét megelőző időponttól megállapított, számos nyugdíjszerű és egyéb ellátást. Így például

öregségi nyugdíjat,

özvegyi nyugdíjat,

szülői nyugdíjat,

árvaellátást,

baleseti hozzátartozói nyugellátást,

korhatár előtti ellátást,

szolgálati járandóságot,

rokkantsági ellátást,

rehabilitációs ellátást,

baleseti járadékot,

fogyatékossági támogatást.

Mintegy két és fél millió magyar nyugdíjasnak hamarabb elutalja az államkincstár az emelt összegű nyugdíjat - írja a Világgazdaság.

A jogosultak novemberben az októberi nyugdíjhoz képest átlagosan 78 ezer forinttal kapnak többet, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj.