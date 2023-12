Halálos iskolaomlás: kiderült, hogy mi okozhatta a tragédiát

Mint megírtuk, egy diák életét vesztette, amikor hétfőn délután összeomlott a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium egy része. A romok alól több diákot is kimentettek, egy fiút és egy lányt életveszélyes állapotban találtak – végül egyikük életét vesztette, míg másikuk most is élet és halál közt lebeg. Az embereket megrázta az eset, azt találgatják, hogyan történhetett ez meg?

Bár a szakvélemény még nem készült el, a hétfő délután omlás után többen is azt gyanították, közöttük a helyszínen lévő László Szabolcs, a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség vezetője és Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke, hogy

a tragédiához köze lehet annak, hogy közvetlenül az épület mellett ásással járó munkálatokat végeztek.

Ezzel egybecseng az is, amit a diákok mondtak: szerintük amióta megkezdődtek a munkálatok, a falakon repedések jelentek meg, amelyek egyre csak nőttek. Közvetlenül az összeomlás előtt a nevelőnőt arról értesítette egy diák, hogy reped a fal, ám mire a felügyelő odaért, már megtörtént a baj - számolt be a részletekről a maszol.ro.

Laczkó György, a tanintézet igazgatója nyilatkozott arról, hogy pontosan milyen munkálatok zajlottak ott: a gimnázium főépülete és a régi zárda épülete is teljesen megújult korábban, már csak a bentlakás felújítása volt hátra, amelynek udvarán már megkezdődtek a legfontosabb munkálatok. Elmondta, hogy az épület „víz alá került”, mivel nincs megoldva az esővízelvezetés, a közelben sincsen olyan rendszer, amely képes volna fogadni az ott összegyűlt csapadékvizet.

A maszol.ro szerint azt a megoldást választották, hogy a szomszédos kollégium vezetőségével egyeztetve, annek csatornarendszerére csatlakoztatták volna a Tamási Áron Gimnázium bentlakásának vízelvezető rendszerét is. További nehézséget okozott az igazgató elmondása szerint, hogy a bentlakás szennyvízelvezető rendszere az épület alatt volt kialakítva. A hétfő délutáni omlást követően a helyszínen többen is azt hangoztatták, hogy nem lett volna szabad beásni az épület alapjai alá, illetve nem lett volna megengedett annyira közel kiásni az árkot az épület falához és alapzatához.

A rendőrség idő közben közölte, hogy gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt büntetőeljárást indított. A bűnügyi szakvizsgálat hivatott majd eldönteni a felelősséget és ez állapítja majd meg az omlás pontos okát is - írja a portál.