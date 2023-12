Gyilkosság áldozata lett Pécs ikonikus alakja, a Pereces

Pécs Meszes városrészében, saját társasházi lakásában ölték meg az egykori pécsi Perecest, Bata Imrét, aki évtizedekig a belvárosban árulta portékáját. A rendőrség közlése szerint egy 44 éves férfi annyira súlyosan bántalmazta az 58 éves férfit, hogy a helyszínen belehalt sérüléseibe. A kisvárosban hamar híre ment annak, hogy ki az áldozat, az egykori Perecesre pedig szinte mindenki emlékszik.

A pécsi Perecest mindenki ismerte. Fotó: bama.hu

Perecesből rokkant-nyugdíjas

„Ha megdobnak kővel, dobj vissza pereccel” – ez a felirat állt a pécsi pereces pirosra festett kerekes kocsiján. „De sok évig hozzátartozott a belvárosi életképhez! A hangja és a kis bicajos pereces kocsija nélkül elképzelhetetlen volt a Széchenyi tér, Színház tér .…” - írta egy kommentelő az ikonikus figuráról, aki amióta nem árulta pereceit és a főtt kukoricát, rokkantnyugdíjasként élt Pécs Meszes városrészében, egy társasházi lakásban. A perecárusítást 2000-ben hagyta abba, akkor emelte fel a városvezetés a közterület-használati díjat az ötszörösére, így Bata Imre főnökének már nem érte meg az üzlet. A férfi ekkor lett rokkantnyugdíjas, és egyúttal depressziós. Mindene volt az árusítás és a pécsiek is úgy ismerték, mint aki rekedtes hangján kínálja a perecet, főtt kukoricát. „Szívvel-lélekkel csináltam a munkámat, de ezt nem is lehetett volna másként. Árultam mindenfélét, perecet, hideg üdítőt, csemege kukoricát, de télen még gesztenyét is. Én találtam ki a szlogeneket, amivel eladtam a termékeket” – mesélte a férfi 4 évvel ezelőtt a bama.hu-nak.

Bagaméri volt a mintája

Bata Imre a Keménykalap és krumpliorr című ifjúsági regényből készült televíziós sorozat Alfonzó által alakított Bagamérijéről másolta saját karakterét. „Csak tessék, csak tessék, evögessék, vevögessék, vivögessék, de ne ilyen sűrűen vegyenek körbe, mert ennyi embert egyszerre kiszolgálni nem tudok” – hangzott szlogenje a perec árusításának fénykorában, amikor még rengeteg vevője volt.

Őrizetben van a gyilkosa

A pécsi Perecesre most rengetegen emlékeznek, megosztogatják az interneten a korábbi fotókat arról, ahogy a pereceket árulta a belvárosban. „Együtt voltunk katonák, én írtam meg a politikai oktatáson az önéletrajzát.

Nagyon szerethető ember volt.

Ha néha találkoztunk Pécsett, mindig jól elbeszélgettünk…” - emlékezett meg róla egy férfi.

A gyilkosság 44 éves gyanúsítottját a rendőrök őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.