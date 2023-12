Görkorcsolyával a misére, ünnepi menü a gyorsétteremből, a nők csak pihennek – a világ legfurcsább karácsonyi szokásai

Természetesen hazánk tájegységein belül, illetve a szorvány magyarságban is vannak eltérések a karácsonyi szokások között, akadnak olyan tradíciók, melyek csak egy adott tájegységre jellemzőek, ám ezek a különbségek meg sem közelítik azokat, melyeket lapunk összegyűjtött a világ országaiból.

A KFC karácsonyi menüje divatot teremtett Japánban Fotó: Yuichi Yamazaki

Karácsonyi vacsora gyorsétteremből

A felkelő nap országában, Japánban a lakosság elenyésző része, alig 1%-a keresztény, így nagyon kevesen ünneplik a karácsonyt és rendkívül nehéz beszerezni egy karácsonyi vacsora alap élelmiszereit is. Azonban az tudni lehet a japán emberekről, hogy imádják a divatos, trendi dolgokat és nálunk a karácsonyhoz is kötődik egy ilyen szokás, amit a 70-es évek óta gyakorolnak. A Kentucky Fried Chicken étteremlánc az ázsiai országban élő külföldiekre gondolva előállt a „Kentucky for Christmas” ötletével és hagyományos karácsonyi ételeket kínált üzleteiben. Erre nem csak a külföldiek, és helyi keresztények kaptak rá, hanem maguk a japánok is, ami máig népszerű az ünnepek idején.

Görkoirival érkeznek a mise a venezuelaiak A Fotó: AFP

Görkorcsolyával a misére

Dél-Amerika országai erősen katolikusok, nem kivétel ezek alól Venezuela sem. Így nem meglepő, hogy óriási tömegek gyűlnek össze a nagyobb városok karácsony reggeli miséin, ami miatt gyakran alakulnak ki forgalmi dugók is. Sokan emiatt egy nem mindennapi megoldásként az autójukat hátrahagyva görkorit húznak a lábukra és tömegesen gurulva érkeznek a szentélyekhez.

Férfiak készítik a karácsonyi menüt Grönlandon Fotó: Leamus

Karácsonyi nőnap és bálnabőr

A fagyos Grönlandon jó dolga van a hölgyeknek, hiszen elég feltett lábbal a évét nézniük és nem aggódni, amiatt, hogy megsüljön a hal, a legszebb teríték kerüljön az asztalra, mert a férfiak dolga az ünnepi menü elkészítése. A grönlandi hölgyekkel biztos sok magyar háziasszony cserélne, egészen addig, míg meg nem tudná, hogy mi a karácsonyi menü, ugyanis a főétel a mattak, ami csíkokra vágott nyers bálnabőr, illetve a kiviak, ami a fókabőrbe csomagolt alkamadarat jelent, amelyet 7 hónapig erjesztenek. Mindezek után édességként karácsonyi zabkását falatoznak vajjal, fahéjjal, ízlés szerint cukorral.