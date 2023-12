"Botoxot vettem karácsonyra a feleségemnek, most el akar válni"

Egy tanácsadó rovatba írt egy elkeseredett férj, aki karácsonyra botoxszal lepte meg feleségét, ám ajándéka nem aratott osztatlan sikert.

Képünk csak illusztráció

"Az elmúlt néhány évben a feleségem panaszkodott, hogy a külseje az életkor előrehaladtával megváltozott, és bevallotta nekem, hogy „megereszkedett bőre és ráncai” miatt elvesztette az önbizalmát. Én persze nyugtattam, hogy most is gyönyörű, de úgy gondoltam, jó ötlet lenne egy kis lökést adni neki. Ezért karácsonyra vettem neki egy Botox-csomagot, amiről biztosítottak, hogy csodát fog tenni vele. Tudtam, hogy egyedül sosem vásárolna ilyen drága kezelést, de azt gondoltam, ezzel igazán jót teszek vele. Amikor azonban megtudta, ahelyett, hogy hálás lett volna, dühös lett rám. Megvádolt azzal, hogy szerintem ronda és gusztustalan, majd a fejemhez vágta, hogy ha trófea feleséget akarok, akkor már most vessünk véget a házasságunknak és menjek el sugardaddynek. Eltelt már pár nap, de még mindig haragszik rám és válni akar. És ami még rosszabb: akárhányszor a tükörbe néz, elsírja magát."