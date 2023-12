„Össze voltak nőve" – ikertestvérétől távol, sugárkezeléssel tölti a karácsonyt a 8 éves Bence

Bence és Dani, a két ikertestvér 8 éve elválaszthatatlanok egymástól. Idén szeptemberben kezdték volna meg együtt az első osztályt, a sors azonban közbeszólt: Bencéről nyár elején kiderült, hogy egy lágyrészi, 6 cm-es rosszindulatú daganat van a prosztatájában. A kisfiú hónapokon át kemoterápiás kezelést kapott, hogy a daganatot zsugorítsák, és így műthetővé tegyék. Bence így nem kezdhette meg testvérével az iskolát, sőt, ő és az édesanyja hónapok óta távol van a családtól. Csupán 1-1 napra mehettek haza a kórházból.

Bence idén kezdte volna az első osztályt ikertestvérével Fotó: Olvasói fotó

Külföldi kezelés kell Bencének a daganat ellen

Októberre a kezdetben 6 cm-es daganat 2 cm-esre zsugorodott, így Bencét megműtötték, ami sikeres is volt. A Bencét kezelő orvosok azonban kezdetektől fogva mondták, hogy szükség lesz majd egy úgynevezett protonterápiára. Ez egy olyan sugárkezelés, amely a hagyományos sugárkezeléstől kíméletesebb, nem roncsolja a köztes szöveteket, kevesebb mellékhatással jár és minimálisra csökkenthető vele a kiújulás és az áttét veszélye. A kezelés Bécsújhelyen lesz, Ausztriában, ára pedig 12 millió forint, amiben még nincs benne az utazás és a kint lét költsége. A hihetetlen összeg összegyűjtésére a család gyűjtést indított. Bence édesanyja ugyanis június óta nem dolgozik, hogy kisfiával lehessen, így jelenleg egy keresetből él a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei család.

Bence nagynénje másfél milliót gyűjtött össze futással

A családot nem hagyták el a bajban a rokonok és az ismerősök sem. Bence nagynénje, Szloboda Anett például, mint 25 éve rendszeres futó, jótékonysági futást szervezett az unokaöccsének, az összeg összegyűjtésére.

Amikor megtudtam, hogy ilyen nagy összegre lesz szüksége Bencének, jött az ötlet, hogy szervezek egy jótékonysági futást. Én magam 25 éve futok, a férjem kerékpározik és pont idén tavasszal alapítottunk egy sportegyesületet, ami civil szervezetként le is tudta bonyolítani a jótékonysági futást

– mesélt Anett a november 5-én megrendezett jótékonysági futásról.

– Az esős idő ellenére 80 fő vett rajta részt. Aznap az adománygyűjtő ládába 270.000 Ft jött, össze, de a futást megelőző és követő napokban számos utalást kaptunk, így összesen másfél millió forintot sikerült összegyűjtenem Bencének – tette hozzá Anett, aki nagyon hálás az ismerősöknek és a jó szándékú embereknek, hogy segítettek neki támogatni beteg unokaöccsének a kezelését. A futáson kívül is rengeteg ismerős az ügy mellé állt Bence szülőfalujában, Kölcsén is és természetesen a közeli és távoli családtagok is segítettek. Így összegyűlt a 12 millió forint a kis Bence kezelésére.

Bence és ikertestvére, Dani elválaszthatatlanok egymástól, most mégis külön töltik a karácsonyt Fotó: Olvasói fotó

Protonterápián tölti a karácsonyt a 8 éves Bence

A napokban derült ki, hogy a kezelés december 1-én kezdődik és 24 db sugárkezelésből fog állni, ami azt jelenti, hogy a karácsonyt kint fogja tölteni ő és az édesanyja is Ausztriában.

Bence nagyon jól tűri a megpróbáltatásokat, felnőtteket megszégyenítő módon. Az életének ezt a rögös szakaszát kitartóan, szívósan, elfogadással járja és amikor egy kis lélegzetvétel van, akkor mosolygós és örömteli, bár tekintete ártatlanságát már átvette a tapasztalat és egyfajta bölcsesség

– árulta el Anett, aki azt is elmondta, hogy Bence ikertestvére, Dani nem mutatja ugyan, de nehezen éli meg, hogy a testvére, akivel szinte 8 éve összenőve élnek, és az édesanyja hónapok óta távol van tőle. Ez idő alatt Danira egyébként a nagymamája vigyáz, amíg a cukrász édesapa dolgozik.

Az egyesület a továbbiakban konkrét céllal nem gyűjt, de a CIB Banknál elkülönített bankszámlájuk van, ahová bárki utalhat, aki segíteni szeretné Bencét, hiszen az egyhónapos kint tartózkodás is költségekkel jár. Az orvosok nagyon bíznak abban, hogy a korábbi kemoterápiák, a műtét, és ezek lezárásaként a kinti protonterápia által Bence teljesen meggyógyul, így bár a karácsonyt nem töltheti otthon, az egészségét visszakaphatja a 8 éves kisfiú, aki előtt még ott áll az egész élet.