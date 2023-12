Alexandra ritka betegsége azzal jár, hogy beleszeret mindenkibe

A 27 éves Alexandra egy rendkívül ritka és szokatlan genetikai betegséggel született: Williams-szindrómás, ami a hetes kromoszóma hiányával járó állapot, és mely azzal jár, hogy gyakorlatilag minden embert rettenetesen szeret, akit meglát. Ahogy ő maga jellemzi az állapotát: picit olyasmi, mint a Down-szindróma, de persze nem ugyanaz... Testvére, Victoria viseli a lány gondját, és ő az, aki igyekszik neki eligazodni az életben, hogy túlzott kedvessége miatt ne kerüljön bajba.

Alexandra Birch a neten tartja a kapcsolatot azzal a kevés emberrel, akit ugyancsak érint ez a ritka állaot Fotó: YouTube

Régebben egyszerűen odamentem idegenekhez, hogy megöleljem őket. Victoria tanította meg, hogy ezt ne tegyem

– magyarázta a louisianai Ruston városkájában lány a Truly dokumentumfilmjében. Nővére hozzátette: aggódik, hogy testvérét kihasználják, ugyanis nem minden ember olyan jószándékú, mint ahogy azt ő hiszi.

– Mindig ott leszek mellette, hogy megvédjem őt – jelentette ki magabiztosan, hozzátéve: míg ő azt tanítja a húgának, hogy bizony tartani kell az emberektől, ő Alexandra pozitív életszemléletét és kedvességét igyekszik elsajátítani. Mint mondja: ez egy cseppet sem fárasztó vagy megterhelő számára.

A testvérpár egyébként olyannyira komolyan veszi, hogy ott vannak egymásnak, hogy közös vállalkozást is indítottak, egy kis divatcéget, melynek egyébként maga Alexandra a kreatív lelke, sőt, modellént ő is mutatja be a legtöbb ruhadarabot – melyek közt olyan feliratú felsőket is találni, mint "Maradj különc!" vagy "A normális unalmas".

A testvérpár elmesélte: Alexandrát a szülei elég hamar kivették az iskolából, és magántanulóként oktatták, így nem kellett átélnie azt, amikor a gyerekek már klikkesedenek és kiközösítik őt.

– Ezt nem tudta volna kezelni. De nem kellett ezen keresztülmennie – magyarázta húgáról Victoria.

– Még mindig szeretem megölelni az embereket, mert ez boldoggá tesz – jelentette ki Alexanda arra a kérdésre válaszolva, hogy társasági emberént tekint-e önmagára.