Hazaküldték az orvosok a 4 éves kislányt, a szülei hiába küzdöttek gyermekük életéért

Orvosai nemtörődömsége miatt hunyt el egy ártatlan, tündéri kislány. Mindössze négy évet élhetett. A szülők nem értik, hogy történhetett meg mindez. A kis Ahana Singh a dublini Killesterben, a saját otthonában vesztette életét. Alig két hónappal korábban költözött szüleivel Indiából Írországba – írja a Mirror.

A dokik hazaküldték, hamarosan elhunyt a kislány Fotó: Pexels

A gyerek halálával kapcsolatban a bíróságon most több bizonyítékot is mutattak arról, hogy a szülők próbálták újraéleszteni a kicsit, miután a lány orrából és szájából is folyni kezdett a vér. A gyerek azután ájult el, hogy a kórházból hazaküldték mellkasi fertőzés gyanújával.

Ahana szülei, Varun és Nalini Singh azt állították, hogy a kórházi személyzet nem vett észre számos intő jelet, amelyek a fiatal lány problémájára utaltak. A gyerek ugyanis szepszisben szenvedett, de ezt már csak a halála után állapították meg nála. A kicsit Strep A baktérium támadta meg, amely végül vérmérgezéshez vezetett a megfelelő kezelés hiánya miatt, emellett a tüdőgyulladás egy súlyos formája is kialakult nála.

A bíróságon elhangzott: ez volt a második eset egy hét leforgása alatt, amikor a kórház személyzete nem jól ítélte meg a szepszis meglétét, emiatt pedig meghalt az abban szenvedő gyermek.

Ahana szülei elmondták, hogy lányuk korábban teljesen egészséges gyerek volt. A lánynak láza lett és hányt is, de az orvos csak annyit mondott, hogy mellkasi fertőzés okozza és a pihenés majd segít rajta, illetve a lázra és hányára kapott gyógyszereket, és haza is küldték. Otthon a lány aztán elájult, az ajkai elkékültek. Erről az anya könnyek között mesélt a bíróságon.

Azt is elmondták a szülők, hogy vér folyt a gyerek szájából, így a vérfoltos padlón próbálták újraéleszteni Ahanát.

A vizsgálat során kiderült, hogy rendkívül sokáig tartott, mire a gyermeket az orvosok megvizsgálták, de akkor sem figyeltek igazán a tüneteire. Túlélhette volna, ha időben elkezdik a kezelését.