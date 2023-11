Trombi gigantikus gyomrost vitt be Nagy Ervinnek és noÁrnak

Évek óta azt hangoztatja minden balos fórumon Nagy Ervin és noÁr, hogy ők mennyire elnyomottak, tiltólistára kerültek, amiért nem félnek elmondani a véleményüket a kormányról. Persze, amikor állami támogatással készülő szuperprodukciókról van szó, akkor mindketten elsőként csápolnak két kézzel, hogy vállalják a szerepet. Elég csak a Kincsemre, a Hadikra vagy a Kossuthkiflire gondolni, amikben főszereplők voltak – írja a Ripost. A szakmai önsajnáltatás mellett folyamatosan önjelölt népi hősökként kiabálnak, hogy mennyire rossz irányba halad az ország, és mennyire rossz nekik és mindenkinek. De nem hős forradalmárok ők, hanem csak nevetséges megélhetési celebek, akik a balos elvtársaik által hangoztatott "nemes célok" mellett kardoskodnak parodisztikus színpadi beszédeikkel. Mi sem bizonyítja jobban a "nagyságukat", hogy nemrég olyan kulturálisan magasan jegyzett közszereplők mellől próbálták meg helyes irányba terelni az országot, mint Berki Mazsi, Megyeri Csilla és Sáfrány Emese. E két szegény elnyomott színészember ugyanis szintén beállt bohóckodni az RTL Sztárboxába.

Erről Trombi fejtette ki kiválóan a véleményét a Patriótában. Az influenszer nem kímélte Ervint és Áront, és akkora gyomrosokat kaptak, mint az RTL izzadtságszagú próbálkozásában sem.

A Hungarian Brad Pitt imázsa egy olyan mutatvány után, ahol 14 és fél másodperc után már a seggén veszi a levegőt, majd eldől, mint a zsák, egy picit szerintem megzuhant... Mint Ervin saját maga

– vitte be az első verbális ütést Trombitás Kristóf Nagy Ervinnek, aki egy percig sem bírta talpon a ringben Árpa Attila ellen. Ami Trombi szerint nem is vereség volt, a színész csak szolidaritást vállalt a balos elvtársaival, akiket pont ugyanígy ütnek ki a választásokon.

De a párszázas pulcsijait sokezerért áruló, magát noÁrnak nevező Molnár Áron is megkapja a magáét, amiért most bokszolóként mond nagyokat, miután volt már rabszolga, tanár, klímaaktivista, meg minden más is, amit a cimborái kértek tőle.

Az öklöző hősünk persze egész életében egy dolgot akart elkerülni, hogy ő megélhetési ripacs legyen. De sikerült?

– teszi fel a költői kérdést Trombi, majd be is mutatja noÁr valódi énjét a videójában.