Több mentőegység is érkezett a Maroshoz, idős nő holttestét húzták ki a folyóból

Megrázó tragédia történt a Maros romániai szakaszán. Két városból, Marosludasról és Dicsőszentmártonról is érkeztek mentőegységek, miután kiderült, hogy egy 63 éves nő esett be a folyóba. A tűzoltók és a mentők egész kedd délelőtt a hölgy kimentésén dolgoztak, még egy felfújható csónakot is előkészítettek és a vízre engedtek, hogy orvosi vizsgálatra tudják szállítani a bajbajutottat.

Egy folyóba esett bele a szerencsétlen bajbajutott /Fotó: Illusztráció - Pexels

Az idős nő életét azonban már nem tudták megmenteni, a Tények.hu arról ír, hogy miután a mentőszolgálat munkatársai kiemelték a vízből a testét, akkor már csak a halál beálltának idejét tudták megállapítani. Jelenleg folyik az incidens vizsgálata, így a folyamatban lévő ügyben a rendőrség még nem adott ki tájékoztatást.