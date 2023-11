Elképesztő dolgot láttak a Szűz Mária szobornál, záporoznak a kommentek a videó alatt

Nem mindennapi pillanatokat élhettek át a mexikói El Chanalban lévő templom látogatói, ugyanis a Szűz Mária szobor előttük kezdett el könnyezni.

Illusztráció / Fotó: Pexels

A Daily Star szerint így az elmúlt napokban több százan látogattak el a kegyhelyre, hogy maguk is szemügyre vehessék a jelenséget. A látogatók videót is készítettek az könnyező szoborról, amit feltöltöttek az internetre. A kommentelők – hívők és nem hívők is –, azt találgatják, mi lehet az oka a látottaknak.

A portál szerint sokan a Szűz Mária könnyeit a Colima államban uralkodó erőszakhullámhoz kötik, ami miatt bizonytalanság lett úrrá a helyieken. Egy Luigi Garlaschelli nevű professzor viszont azzal magyarázza a jelenséget, hogy egyes szobrok olyan anyagból készültek, amik bizonyos szinten képesek magukba szívni a nedvességet, és annak a kicsapódásai is lehetnek a könnycseppek.