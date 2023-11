Rejtélyes villódzó fény kíséretébe érkezik egy hatalmas aszteroida a Föld felé

Valami egészen ritka dolog fog történni december 12-én! A 319 Leona nevű aszteroida közvetlenül a Betelgeuse, az Orion csillagképben található vörös óriás előtt fog elhaladni.

Képünk illusztráció / Fotó: Fotó: Shutterstock

A Betelgeuse az Orion csillagkép második legfényesebb csillaga, és szúrós vörös színéről ismert. Még 2020-ban fedezték fel a 319 Leona aszteroidát, ami rövid időre szabad szemmel is megfigyelhető lesz nemsokára, az általa okozott jelenségnek köszönhetően.

A december elején bekövetkező esemény, azért is számít meglehetősen ritka jelenségnek, mivel nem sűrűn fordul elő, hogy egy csillag fényét egy aszteroida takarja el vagy fedi el, legalábbis csak néhány évtizedenként fordul csak elő. Ráadásul ez a mostani villódzó fényjelenséget fog okozni.

- Lenyűgöző lesz ezt megfigyelni, de tudományos szempontból is hasznos, mivel lehetőséget ad arra, hogy többet tudjunk meg a Betelgeuse-ról és arról, hogyan viselkednek a nagy konvekciós cellái, valamint hogy többet tudjunk meg az aszteroida pályájáról és alakjáról is – számolt be egy csillagász a várható eseményről.

Magának az aszteroidának a mérete és alakja még vita tárgya, de azt feltételezik, hogy ellipszis alakú, mérete pedig ominózus 80 és 55 kilométer szélesre tehető.

Ami talán még izgalmasabb, ha a Közép-Ázsiától és Dél-Európától Floridáig és Mexikóig tartó folyosó mentén élsz, akkor 01:17 UTC körül - ha a felhők engedik - esélyed lesz rá, hogy a saját szemeddel lásd, és ehhez nincs szükséged távcsőre vagy felszerelésre, csak a szemedre.

(VIA)