Elvesztette a fél koponyáját a tini – máig rejtély, hogy történt

Hívd sorsnak, hívd, aminek akarod. Úgy érzem, minden okkal történik-e szavakkal összegezte életét az a fiatal férfi, aki pár évvel ezelőtt egy rejtélyes baleset következtében veszítette el a koponyája jókora darabját, és mely baleset miatt éveken keresztül kellett kórházból kórházba járnia rehabilitációkra, vizsgálatokra, műtétekre. A Manhattanben élő Brandon Alexander 2019 október 11-én este ugyanúgy indult el otthonról, mint azt tette előtte már számtalan alkalommal. Gördeszkára pattant, hogy vacsorát hozzon magának és édesanyjának. Megállt egy sarkon. Várta, hogy zöldre váltson a lámpa. Hogy ezután mi történt, senki sem tudja.

Alexander nem tudja, mi történhetett vele Fotó: YouTube

Brandon három nappal később tért magához egy kórházban. Addig mesterséges kómában feküdt. Az orvosok életmentő műtétet hajtottak végre rajta: eltávolították a koponyája egy darabját, hogy enyhítsék a nyomást, amit egy, az agyában kialakult vérzés okozott. Azóta hét műtéten van túl, kétszer kellett az implantátumot – amit a kivett koponyadarab helyére ültettek be – hozzáigazítani a csontozatához. Számtalan hónapot töltött fizikoterápiával. Újra meg kellett tanulnia járni. Mára felépült, annak a mindent megváltoztató estének az emlékei mégsem tértek vissza. Ami azonban ennél is különösebb: semmilyen más csatornán keresztül sem derült ki semmi.

Rejtély, mi történt a fiúval

Brandon sokáig arra szentelte az energiáit a felépülését követően, hogy kiderítse, mi is történt akkor, ám semmi eredményre nem jutott. Nincsenek szemtanúk, akik látták volna, nem szerepel egyetlen mentős jelentésében sem, hogy arról a környékről bárkihez is riasztották volna őket. Nem hívta senki a vészhívót, és a kórház kamerái elől is rejtve maradt, Brandon egyáltalán miként került az intézménybe. Így azt sem tudni, egy jóakaró vitte oda, vagy épp az, aki elgázolta. Vagy tán el sem gázolták? Brandon semmit sem tud.

A most 22 éves fiú egyébként a felépülése alatt ismerkedett meg szerelmével, Juliával. A lány minden pillanatban mellette volt a gyógyulás rögös útján, és mellette van azóta is. Brandon úgy érzi: talán minden okkal történt, hiszen ha rejtélyes körülmények közt nem veszíti el a koponyája egy darabját, a lánnyal sem találkozik.

– Kihívás volt mellette lenni a felépülése alatt. Nézni, ahogy jobban lesz, aztán azt, ahogy leromlik az állapota, hogy újabb műtéteken kell átesnie. Úgy éreztem, semmit sem tehetek érte, nem tudom a fájdalmát elmulasztani, az emlékeket eltüntetni – mesélte Julia a Truly videójában.