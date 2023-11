Elképesztő videó: felcsapódott motorháztetővel száguldozott az autópályán egy suzukis

Cseppet sem veszélytelen mutatványt hajtott végre az a suzukis, aki az M1-es autópályán novemberben felcsapódott motorháztetővel száguldozott. A szokatlan és életveszélyes produkciót az egyik autóstársa rögzítette videóra, és osztotta meg a TikTokon az internet népével.

Cseppet sem zavarta a suzukist, hogy a felcsapódott motorháztető akadályozza a kilátásban

A felelőtlen sofőr az alapmutatványát is tetézni tudta azzal, hogy még nagyobb sebességbe kapcsolt és a belső sávban előzésbe kezdett. Csak a szélvédő alsó pereme alatti apró rés állt rendelkezésére arra, hogy figyelje az utat, és a forgalom többi szereplőjét. Nagyon felelőtlen húzás volt ez a sofőrtől, aki a magáén túl mások életét is kockáztatta. A felvételen jól látható, hogy a sofőr szinte semmit sem láthatott az első szélvédőjén keresztül, így könnyen balesetet idézhetett volna elő. Szerencséjére a menetszél nem szakította le a motorháztetőt, mert ha elrepült volna, akár komoly tragédiába is torkolhatott volna a felelőtlen mutatványa.

Elsőre megdöbbentem a látványon, de aztán arra gondoltam, hogy biztosan túlmelegedhetett a hűtővíz, és plusz szellőzést biztosított a motornak, hiszen régen is hasonlóan oldották meg az egykori Skodákon, vagy kis Polski Fiat-okon.

– tette hozzá az egyik kommentelő a TikTok-videóhoz. Emellett volt, aki viccesen reagált a látottakra és elképzelése szerint röntgenszemű lehetett a sofőr, mert szemmel láthatóan nem akart félreállni, hanem haladt tovább úti célja felé, pedig a géptető eléggé korlátozhatta őt a kilátásban.

Az ilyen eseteket legtöbbször a rosszul lezárt gépháztető idézi elő. Nagyon fontos, hogy nem szabad pánikba esni, és tovább sem közlekedni az autóval, hanem nyugodtan lassítani kell és az első lehetőségnél félreállni az út szélére vagy a leállósávba.