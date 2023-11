Lelepleződött a Loch Ness-i szörny? Ez lehet a titka

Különös elmélettel állt elő egy Nessie-vadász: úgy véli, a Loch Ness-i szörny valójában egy óriási harcsa lehet.

Fény derült Nessie titkára? Fotó: Pexels

A rejtélyes szörnyet többen látni vélték már az elmúlt évek alatt. Steve Feltham szerint Nessie valójában abból az óriás harcsafajból származhat, amelyet az arisztokraták a 19. században telepítettek be sporthorgászat céljára. Európa legnagyobb édesvízi hala akár 3 méter hosszúra is megnőhet – írja a The Sun.

Az első fénykép Nessie-ről 90 évvel ezelőtt készült, bár állítólag a 7. század óta észlelték a fenevadat. A 60 éves Steve 32 évig kereste a szörnyet a tóban. Mint mondja, ha valóban betelepített óriás harcsáról, illetve harcsákról van szó, az megmagyarázná, miért van most kevesebb észlelés.

Ha a viktoriánus időkben telepítették be, akkor az egyedszám most kezdene fogyni, ami megmagyarázná a kevesebb Nessie-észlelést

– mondja Steve, akit gyermekkorában elbűvölt a szörny legendája, miközben a skót felföldön nyaralt.