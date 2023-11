„Lángra kapott a férjem elektromos mopedje” - Az égő házból kellett Istvánt kimenekíteni

Ibolya és férje, István délvidéki magyarként 4 éve élnek Magyarországon, a legutóbbi költözésük szám szerint a hatodik volt. Négy gyermekük született, így tavaly felvették a CSOK-ot és egy dusnoki családi házban kezdtek új életet.

Ibolya és István 2 kiskorú gyermekkel maradt fedél nélkül. / Fotó: olvasói

A családot nem kímélik a szerencsétlenségek, hiszen a családfő István 2014-ben munkaképtelenné vált egy súlyos betegség következményeként, tíz nappal ezelőtt pedig leégett szeretett családi házuk.

Épp ebédeltem a munkahelyemen, amikor hallottam a szirénázó tűzoltó autót

— kezd bele történetébe Ibolya, akit egy kollégája értesített a történtekről.

Azt mondta a munkatársam, hogy Ibolya nyugodj meg, mindenki jól van, de ég a házatok

— magyarázza lapunknak megtörten az asszony, akinek azóta is ez a szívet tépő mondat cseng a fülében. Ibolya férje és két gyermeke is otthon volt, amikor a szerencsétlen esemény megtörtént. Istennek hála enyhe füstmérgezéssel megúszták, bár István majdnem nagyobb bajba került.

A szörnyű tűz szétválasztotta a családot. / Fotó: olvasói

A fiam ment ki megnézni, hogy mi ég, és mire rájött, hogy a mi házunk, már a magasba csaptak a lángok. Sajnos a párom is bajba jutott, mert lángra kapott elektromos mopedje és működésképtelenné vált

— emlékszik vissza a döbbenetes eseményekre Ibolya, aki csak később érkezett haza, a tűzoltókat is a szomszéd értesítette. Azt, hogy pontosan mi okozta a tüzet, még nem lehet tudni, de Ibolya elektromos tűzre gyanakszik, mivel a fűtési berendezéseket néhány nappal az eset előtt ellenőriztették le. Ibolya és férje a szörnyű tragédiát követően egy szociális otthonban kaptak helyet, két kiskorú gyermekük, pedig szomszédoknál tartózkodik.

Lakhatatlanná nyilvánították a házat. / Fotó: olvasói

A legidősebb gyermekünk Szerbián képzőművészetet tanul, a másik nagykorú pedig Budapesten dolgozik. A két kicsi 17 és 11 évesek. Szerencsére nagyon jól neveltek, így a szomszédok alig akarják őket elengedni

— meséli büszkén Ibolya, aki azért nem szeretne visszaélni a környékbeliek jóindulatával. A szerencsétlen asszony élete során már többször megjárta a poklot, gyermekként mélyszegénységben élt, így hitébe próbál kapaszkodni.

Még nem derült ki, mi okozta pontosan a tüzet. / Fotó: olvasói

Hányattatott volt a gyermekkorom. Édesanyám nem törődött velem, apám megtagadott, sokszor bántalmaztak is. Fiatalon megpróbáltam öngyilkosságba menekülni, de úgy hiszem Isten volt az aki közbelépett

— mesélt sanyarú sorsáról a négy gyermekes édesanya, akinek férje megjárta a délszláv háborút, sőt még esküvőjük napján 1999-ben is bomba robbant a falujukban. Ibolya jelenleg a családfenntartó, hiszen férje súlyosan mozgáskorlátozott a szklerózis multiplex miatt, ráadásul állapota rohamosan romlik. Sajnos István több járást segítő eszköze is a tűz martalékává vált, ami tovább nehezíti a család egyébként is nehéz helyzetét. Egy élet munkája lett oda, ám Ibolya és családja próbálnak pozitívak maradni és bízik az jó szándékú emberekben. Itt segíthetsz a családnak.