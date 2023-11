„Öt percen múlt az életünk" – mezítláb, egy szál pizsamában menekültek lángoló házukból Tündéék

Október 16-án éjszaka porrá égett egy makádi család otthona. A házban két nagyszülő, gyermekük és menyük, illetve az ő 11 hónapos kisbabájuk lakott. A lángok éjszaka csaptak fel, az elektromos meghibásodásból keletkezett tüzet a fiatal pár vette észre, amikor már a többiek aludtak. A makádi családnak mindene odaveszett: mezítláb, egy szál pizsamában menekültek ki a lángoló házból unokájukkal.

A családi ház teljes tetőszerkezete leégett október 16-án éjjel Fotó: Facebook / Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve

„A legnagyobb ellenségemnek sem kívánom ezt"

Horváthné Verbócki Tünde férjével, fiával, menyével és a kis unokájukkal élt a házban, mely porig égett. Az esetről még ma sem tud anélkül beszélni, hogy ne remegne. Elmondta: a bejárati ajtó melletti elektromos elosztó lett zárlatos és lángra kapott, majd tovább terjedt a tűz a ház egész tetőszerkezetére. A ház teraszán és fürdőjében gázpalackok is felrobbantak. Öt percen múlott, hogy a család időben kimeneküljön a lángoló házból, hiszen később, ha a lángok átterjednek a bejárati ajtóra, már ki sem tudtak volna jönni.

A legnagyobb ellenségemnek sem kívánom ezt. Álmunkból ébredve, mezítláb, pizsamában menekültünk a lángoló otthonunkból az unokánkkal. Futás közben el is estünk, a pernye megégetett minket, majd tétlenül végignéztük, ahogy odaveszik mindenünk a tűzben

– mesélte a Metropolnak Tünde a szörnyű este részleteit, aki férjével 3 éve vette az ingatlant és már folyamatban volt a ház bővítése a fia és menye számára. A bővítést már el is kezdték, ám a tűz azt is felemésztette, ahogy a régi ház tetejét, a mennyezetet és az előszobát is. A fürdőszobának ráadásul az egyik fala is kirobbant a gázpalacktól.

– Azonnal a szomszédba menekültünk és jöttek a tűzoltók. A menyemék még most is a szomszédban vannak, ahol addig maradhatnak míg nem rendeződik a helyzetünk. Mi takarítjuk a romokat és a megmaradt hálószobában alszunk, ami fölé fóliát húztak és hullámpalát csavaroztak, hogy ne essen ránk az eső – hangsúlyozta Tünde.

A családot a 11 hónapos unoka motiválja az újrakezdésre Fotó: TV2/Tények

Mobilházra lenne szüksége a párnak a babával

A családnak nagy anyagi segítségre van szüksége: elsőkörben egy mobilházat szeretnének vásárolni a fiatal párnak, hogy a kisbabával biztonságos helyen élhessenek, majd a leégett házat apránként újítanák fel.

Egy ilyen mobilház használtan 4-5 millió forint. Részletbe talán ki tudnánk fizetni apránként, de így is le kellene tenni 30-50%-os előleget rá. Nekünk nincs erre pénzünk, mindenünk odalett a tűzben

– tette hozzá elkeseredetten a nagymama, aki számára a legfontosabb most az anyagi támogatás, hogy legyen tető a fejük felett. Albérletet sem tudnak kivenni, hiszen ötüknek egy vagyon lenne kifizetni: a rászánt összeget inkább a ház felújítására fordítanák.

Bár a ház 70 százaléka még használható, minden csupa korom és piszok, tárgyaik pedig teljesen elégtek Fotó: TV2/Tények

„Az unokánk motivál az újrakezdésben"

Az unokánk motivál benne, hogy csinálni kell. Így, lassan közel a 60-hoz viszont nagyon nehéz újrakezdeni. De mindent megteszünk, értük...Mindenképpen meg kell csináltatnunk majd a házat is, apránként. Nekünk ez az otthonunk, nincs hová mennünk. Szeretjük a települést is, a természet közelségét, a nyugalmat, mi itt vagyunk otthon, itt akarunk maradni

– zárta gondolatait Horváthné Verbócki Tünde, aki szívesen felvenné a kapcsolatot mobilházgyártó cégekkel is, akiknek a segítségükért hála a cég jóhírét keltenék, amíg csak élnek. Jelenleg kilátástalan a helyzetük, így minden adakozónak előre is köszönik, ha tudnak segíteni nekik az újrakezdésben. A családnak az alábbi Facebook-posztban található számlaszámra lehet utalni anyagi támogatást, az adomány szót beírva a közleménybe.