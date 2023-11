Jól járhatnak a gyermeket tervező házaspárok

Hornung Ágnes jelezte: a csok pluszt vállalt gyermek esetén lehet igényelni, de a már meglévő gyermekek száma is számít, hiszen a kedvezményes, 3 százalékos hitelt jelentősen befolyásolja, hogy a vállalt gyermekekkel együtt hány gyermekessé válik a család. Emellett az 5 ezernél kevesebb lakosú településeken megmarad - sőt tovább bővül - a falusi csok, amelyet továbbra is igénybe lehet venni újabb gyermek vállalása nélkül is.

A csok esetében a kedvezményes hitel összege maximum 15 millió forint volt, ez a csok plusznál a minimum hitelösszeg lesz, a maximuma pedig 50 millió forintra emelkedik. A jogosult összeg megállapításánál beszámítanak majd a meglévő gyermekek is.

Akinek még nincs gyereke, és három gyermeket vállal, 50 millió forintra jogosult; akinek egy gyereke van, és kettőt tervez, az is, akinek pedig jelenleg két gyermeke van, és tervez egy harmadikat, szintén 50 millió forint hitellel számolhat.

De azok a nagycsaládosok is a legmagasabb, 50 millió forintos hitelösszeget vehetik fel, akik vállalnak még legalább egy újabb gyermeket

- ismertette az államtitkár.

Emlékeztetett: az első vállalt gyermek megszületésekor a házaspárok hitelmoratóriumot vehetnek igénybe, amelynek köszönhetően egy éven keresztül nem kell megfizetniük a törlesztőrészletet. A második és a harmadik, valamint minden ezután születendő gyermek után pedig tőkeleírást kaphatnak, ez 10 millió forintot jelent gyermekenként, vagyis ennyivel csökkenthető a tőketartozásuk.

Hangsúlyozta, a csok plusszal új és használt ingatlan egyaránt megszerezhető.

A csok plusz esetében a felső korhatár 41 év a nőknél - jelezte az államtitkár, hozzátéve, hogy kétéves átmeneti időszakot biztosít a rendszer, így 2025. december végéig azok a házaspárok is élhetnek a csok plusszal, amelyeknél a feleség már betöltötte a 41. évét, de igazolja 12 hetes várandósságát.

Hornung Ágnes kitért arra, hogy azoknak a családoknak is elérhető lesz az új konstrukció, amelyek nagyobb ingatlant vennének, építenének vagy otthonukat bővítenék, hozzátéve, hogy a végleges részletszabályok november közepén jelennek meg.

Az ingatlan értékkorlátját az első közös otthon megszerzésekor 80 millió forintban határozták meg, míg a nagyobb ingatlanba költözésnél 150 millió forint a felső határ. Az új konstrukció az ország egész területén elérhető lesz, azaz további gyermek vállalásakor a falusi csokos településeken is.

Az új struktúrában az első közös otthon megszerzésénél 10 százalékos önrészt tartana célszerűnek a kormány, így egy 80 millió forintos ingatlan megszerzésekor elegendő lesz 8 millió forint önrész bevonása az ügyletbe - mondta.

Bővítés esetén legalább egy lakószobával növelni kell majd az alapterületet, az elv, hogy ha például nincs elég gyerekszoba, akkor a csok plusz segítésével a családok hozzáépíthessenek a meglévő ingatlanjukhoz. Aki három gyermeket vállal, erre is felhasználhatja majd az 50 milliós hitelt - közölte az államtitkár.

Hornung Ágnes hangsúlyozta: