Iskolába tartott, soha nem ért célba: ittas sofőr okozta a kisgyermek halálát

Az ember könnyen a napi rutinok rabjává tud válni. Felkelünk, fogat mosunk, reggelizünk, kávézunk, felöltözünk, iskolába visszük a gyereket, majd mi magunk is munkába megyünk. Ha rutinosan elvégeztünk a munkahelyi teendőinket, akkor mehetünk a gyerekért, majd a boltba, vacsorát főzünk, eszünk és alszunk. A napi rutinok természetesen fontosak és elkerülhetetlenek, ugyanakkor gyakran beléjük feledkezünk, olyannyira, hogy elfelejtünk örülni az életnek és annak hétköznapi dolgainak. És sajnos gyakran akkor kezdünk el igazán értékelni valamit vagy valakit, amikor már elvesztettük. Ezt most két család is tapasztalja.

Azonnal érkeztek a mentősök, de az egyik gyermek meghalt / Fotó: Pexels

A reggeli órák a legtöbb ember számára stresszesek. Fel kell kelni időben, el kell készülni, noszogatni kell a gyerekeket, hogy haladjanak. Ráadásul manapság igen nagy divat lett, hogy a szülők nem engedik el egyedül a gyereket az iskolába, hanem ők maguk viszik el kocsival, ami további időt vesz igénybe.

Pénteken a reggeli csúcsforgalomban szörnyű tragédia történt az essexi utakon. Karambol történt, amelynek során két kisgyermek súlyosan megsérült. Az egyik a helyszínen az életét vesztette, a másik pedig olyan súlyosan megsebesült, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani. Azonnal megkezdődött a nyomozás, és szomorú részletek derültek ki.

A rendőrök őrizetbe vettek egy 23 éves férfit, aki bedrogozva, ittasan ült volán mögé, és a Mirror információi szerint ő okozta a balesetet. A környék most azért imádkozik, hogy a diák életben maradjon.