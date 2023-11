"Sírva hívott fel a peronról" - megszólalt az anyuka, akinek a gyermekét kidobták a vonatról

Általában értékelni szoktuk azt, ha valaki becsületesen és lelkiismeretesen végzi a munkáját. Vannak azonban olyan esetek, amikor a dolgozók túlbuzgók lesznek és olyan csőlátással ragaszkodnak az igazukhoz, hogy másokat bántani kezdenek. Ami most Liverpoolban történt, az olyannyira felháborította az angolokat, hogy mindenki igazságtételt követel.

15 éves fiút dobtak ki a vonatról Fotó: Pixabay

A 15 éves Marley és ikertestvére, Milly szerdán 8.30-kor vonatra szálltak, hogy iskolába menjenek Liverpoolba. A gyerekek online vettek jegyet, ezért – miképpen nálunk is – be kell tölteniük, ha fel szeretnék mutatni az ellenőrnek. Mivel azonban a vonaton rossz volt a wifi, Marley telefonja lassabban töltötte be a menetjegyet. Emiatt azonban a kalauz éktelen haragra gerjedt, felrángatta a fiút, és az ajtó felé kezdte rángatni. Marley az egészből semmit nem értett, és udvariasan kérte, hogy várjon egy kicsit, mindjárt betölt a jegye. A kalauz azonban ezzel már nem foglalkozott: elhatározta, hogy kidobja a fiút. Marley testvére az egészet videóra vette, így meg tudták mutatni az édesanyjuknak, aki így feljelenti a társaságot - tudta meg a Metropol.

„Teljesen megdöbbentő volt. Csak a brutális erőszak, amit nem is próbált kordában tartani. Látszik, ahogyan Marley megpróbálja betölteni a jegyet. Nem volt udvariatlan. De a kalauz csak felrántotta, és kidobta a vonatról. Milly sírva hívott fel a peronról, hogy menjek értük.

Most nem tudom, hogy mit csináljak, mert egyébként minden nap vonattal járnak suliba, de így nem szeretném őket ezzel utaztatni

– mondta az anyuka a Mirrornak.